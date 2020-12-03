جلسة شعرية خليجية بمناسبة اليوم الوطني 49

الشارقة (الاتحاد)

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جلسة شعرية بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت فيها الشاعرة هنادي الجودر (البحرين)، د. تهاني الصبيح (السعودية)، د. عائشة الفزارية (سلطنة عمان)، الشاعرة هدى الزرعوني (الإمارات)، وأدارت الجلسة الشاعرة شيخة المطيري.

وألقت د. عائشة الفزارية عدة قصائد في حب الإمارات: «زايد الخير»، و«إمارات المجد«، و«آية العصر»؛ والتي قالت في مطلعها:

«لسبعٍ علتْ حتى غدَتْ كالفراقِدِ

وصار اسْمُها عقداً بصَدر ِالقصائدِ

لآيةِ هذا العصرِ عنوانِ مجدِهِ

كتبتُ بحبرِ القلبِ أبهى الفرائدِ

كأنّ جمالَ الأرضِ فيها مُجسّدٌ

مجرة ُ نورٍ خطّها خيرُ قائدِ»

ثم ألقت د. تهاني الصبيح، قصيدة قالت فيها:

«أنا (السعودية) الغراء من رئتي

تنفس الشعر في قلب (الإمارات)

يا قاسمي ويا سلطان مملكة

من الثقافة يا شيخ المروءات

يا عمدة النحو أنت اليوم مبتدأ

وكلنا خبر بين الفضاءات»

وأنشدت الشاعرة هدى الزرعوني، قصيدتين، الأولى بعنوان «أنا وطني»، قالت فيها:

أنا وطني

ونخل فضائها عمري

أعيش بها لها

حراً ومرتهنا

إمارات توحد في هواها العاشقون

وعطوراً بأريجها الزمنا

عزفناك مواويلاً من «اليامال» و«الهبَان».

والقصيدة الثانية بعنوان «دبي.. قصيدة البحر»، قالت فيها:

سألت المدائن

عن سحر هذا الشروق!

فقالت دبي ارتدت شالها

وغنى الشعاع على البحر

حين ترنم بالمجد موالها

رسالة حب دبي...

يخبئها عاشق في الخليج

فتولد منها اللآلئ

تشدو الموانئ

يرسو الحمام.

وأهدت الشاعرة هنادي الجودر تحية حب من البحرين للإمارات، قالت في مطلعها:

قف للشموخ وجد له الترحيبا

إن الشموخ منجب لنجيبا

قف للتي نقشت على الصحراء أسطورة

ولها الزمان رقيبا

قف للإمارات التي لنا

فيها مثل أبى أن يغفل أو يغيبا

وقدم مسرح العائلة للإنشاد فقرات غنائية وطنية، صاحبها عزف للفنانة ليلى أبو ذكري، حيث امتزج اللحن بالشعر تعبيراً عن حب الوطن.