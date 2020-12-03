راشد الكوس: مشاريع ومبادرات الإمارات تخدم المعارف الإنسانية

الشارقة (الاتحاد)

قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تحمل ذكرى اليوم الوطني الكثير من القيم النبيلة التي ترسخت في نفوس الإماراتيين، حيث العطاء والإخلاص وحب الوطن والمنافسة على سموه ورفعته، والتلاحم بين الشعب وقيادته، فكانت هذه القيم الوطنية إلى جانب توظيف الطاقات والإمكانات البشرية والمادية، الدافع الحقيقي وراء المنجزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في جميع مناحي الحياة، وجعلت منها نموذجاً يحتذى بين دول المنطقة في التقدم المعرفي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والاقتصادي».

وأضاف الكوس: «خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها التنموية والحضارية على مدى 49 عاماً، خطوات واسعة في عالم الثقافة والأدب، وأطلقت مشاريع ومبادرات تخدم المعارف الإنسانية، ما أكسبها سمعة إقليمية ودولية مرموقة، ونحن في جمعية الناشرين الإماراتيين نعتز بعملنا ودورنا في المساهمة بتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، من خلال دعم المثقفين المبدعين، وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الثقافية الدولية لدورهم المهم في نشر الحضارة والثقافة الإماراتية حول العالم، ونتطلع بكل ثقة إلى المستقبل الأفضل تحت راية قيادتنا الحكية».