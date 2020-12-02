أريام وجاسم وفيصل وعريب على مسرح المجاز

الشارقة (الاتحاد) - يعقد في مسرح المجاز بالشارقة، غدا الخميس، الحفل الغنائي الذي تنظمه لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي ونخبة من الفنانين وهم: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب.

ويخصص ريع الحفل الغنائي بمناسبة اليوم الوطني ال 49 لدولة الإمارات، الذي يجري تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية لمبادرات "مؤسسة القلب الكبير" المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وقال طارق سعيد علاي نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني إن "هذه المناسبة المهمة في تاريخ الإمارات والوطن العربي بشكل عام نحتفي من خلالها بسيرة وطن حافلة بالعطاء سطرتها الإمارات بعزمها وجهود أبنائها لنفاخر العالم بإنجازاتنا المنفردة والنوعية".

طارق سعيد علاي نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني

وأضاف أن الحفل الغنائي، الذي يخصص ريعه لمبادرات مؤسسة "القلب الكبير"، يجسد حرص الإمارة على ترجمة قيم الاتحاد والتزامها بدعم المبادرات الإنسانية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال الحفل الغنائي وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة وتعليمات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأشار علاي إلى أن اختيار المشاركين في الحفل الغنائي من نخبة الفنانين استندت إلى مكانتهم الفنية وإسهامتهم البارزة التي عززت مكانة الاغنية الإماراتية والخليجية، لافتاً إلى ما يتيحه مسرح المجاز من خيارات تناسب الجمهور من ذوي الإعاقة، حيث يتوفّر لهم أماكن مناسبة لركن السيارات، إلى جانب وجود فريق مدرب بشكل احترافي على مساعدتهم ومرافقتهم فيما يتعلق بأماكن الجلوس.