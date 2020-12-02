المنهالي يغني «حروف الذهب» لليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد) - من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بذكرى الاتحاد الـ 49، أغنيته الجديدة بعنوان «حروف الذهب».

الأغنية من ألحان وسام سليمان، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام الفنان فادي الساري، في عمل يعد مشاركة مليئة بالفرح ومشاعر المحبة التي تتجسد بين أبناء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بصوت المنهالي خريج أكاديمية بيت العود العربي في أبوظبي، الذي قدّم العديد من الأعمال الوطنية الخالدة في حب الوطن والقادة واحتفالات اليوم، وتميز في هذا الطابع بشكل مكثف في الفترة الأخيرة.

المنهالي يحضر لمجموعة من الأعمال الجديدة للموسم القادم.