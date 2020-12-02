سيف البدواوي يحاضر حول «قيام الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

بمناسبة الذكرى الـ 49 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة ويوم الشهيد، نظم مركز جمال بن حويرب للدراسات مساء أمس الأول، أمسية وطنية مميزة بعنوان: «خطوات قيام الاتحاد»، تحدث فيها الدكتور سيف بن عبود البدواوي عن خطوات ومراحل قيام الاتحاد.

قدم المحاضر المستشار عبدالله بن جاسم المطيري، بحضور ذياب الرشيدي القنصل العام الكويتي في دبي، وجمع من المهتمين والأدباء والشخصيات العامة.

قال الدكتور البدواوي، بعد أن استعرض تاريخ ما قبل الاتحاد: إن المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» أقدم على خطوات جريئة عدة، لا تترك مجالاً للشك بأنه جاد في الاتحاد، مهما كان عدد الإمارات الراغبة في الانضمام إليه، من تلك الخطوات:

أولاً- توجيه دعوة إلى حكام الإمارات لزيارة أبوظبي لمناقشة ما استجد من أمر.

ثانياً- تشكيل مجلس وزراء في أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ثالثاً- أصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس استشاري لإمارة أبوظبي يضم خمسين عضواً من الشخصيات البارزة في الإمارة.

وفي 2 ديسمبر 1971 أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بست إمارات، وفي 10 فبراير 1972 انضمت إمارة رأس الخيمة ليكتمل العقد، ولتصبح الإمارات اليوم من أكثر الدول أمناً ورخاءً في خضم الصراعات الدائرة في العالم.

واختتم المحاضر محاضرته قائلاً: الآن يقطف شعب دولة الإمارات جهود زايد وراشد وإخوانهما المؤسسين الأوائل ثماراً يانعة، جعلت من الإمارات واحة أمن وسعادة وتسامح وازدهار ورخاء، بفضل قيادتها الرشيدة والحكيمة.

وفي نهاية المحاضرة، تحدث ذياب الرشيدي قنصل عام الكويت في دبي، مؤكداً على وحدة اللحمة الخليجية، ومشيداً بمواقف الإمارات التي لا تنسى إلى جانب شقيقتها دولة الكويت، وبخاصة أيام محنة الغزو العراقي للكويت.