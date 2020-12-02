«تراث الإمارات» ينظم أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات، يوم الأحد، أمسية شعرية افتراضية تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين، شارك فيها سالم النار الشحي، والشاعر عبدالله سالم الشامسي، والشاعرة فطيم الحرز، وأدار الأمسية مسلم العامري.

وبدأت وقائع الأمسية التي حملت عنوان «روح الاتحاد» بعرض تقرير مرئي، ضم مقاطع من الأرشيف عن كيفيـة قيام الاتحاد لدولة الإمارات، كما تضمن أقوالاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وذكر سالم النار في كلمته أن عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية غالية على وجدان كل مواطن، وهو يوم تتجدد فيه الروح الوطنية، مشيراً إلى أن حب الوطن لا يكفيه التعبير بالشعارات، بل الانتماء الكامل الصادق له والتضحية والعمل على وضعه في صورة مشرفة تحتذي بها دول العالم، وتحدث الشحي عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وكيف كان يتمتع بنظرة بعيدة المدى، وعن قدرته على وضع خطط وأفكار للتنمية في مختلف المجالات.

وألقى الشاعر عبدالله الشامسي مجموعة من القصائد، استهلها بقصيدة وطنية تغنى فيها بحب الوطن، كما بدأت الشاعرة فطيم الحرز أولى قصائدها بإلقاء قصيدة عن اتحاد دولة الإمارات، وقدمت بعد ذلك مجموعة مختلفة من القصائد.

وفي ختام الأمسية، وجهت ميثاء السويدي مديرة مركز العين النسائي التحية للمشاركين على قبول الدعوة، وكذلك وجهت الشكر للجمهور، للمساهمة في إثراء الأمسية بوافر قصائد الشعر، من خلال مداخلاتهم وتفاعلهم.

بدورهم، شكر الشعراء نادي تراث الإمارات ومركز العين النسائي على هذه الأمسية المتميزة والدعوة الكريمة إلى المنصة الافتراضية، للمساهمة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.