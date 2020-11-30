«دور التراث في بناء الدولة».. ندوة لمركز زايد للدراسات

أبوظبي (وام)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس ندوة بمناسبة اليوم الوطني للدولة بعنوان «التراث ودوره في بناء دولة الاتحاد وتعزيز رؤيتها الحضارية». تحدث في الندوة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والباحث في التراث جمعة خليفة بن ثالث، وإسماعيل الحمادي مدير إدارة التراث المادي في وزارة الثقافة والشباب، وأدارها الدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث.

وأكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث أن التراث كان حاضراً دائماً في المشهد الوطني.. مشيرة إلى أنه بعد مرور 49 عاماً يمكن القول إن تجربة دولة الإمارات نجحت في تحقيق التوازن الخلاق بالجمع بين الأصالة والمعاصرة في صيغة فريدة ميزت الإمارات، وهو توازن صنعته حكمة الآباء المؤسسين ووعي القيادة الرشيدة بطبيعة الدولة وأدوارها المأمولة.

وأوضح محمد سعيد الظنحاني أن الإمارات قبل قيام الاتحاد ظل يجمعها التراث الموحد والثقافة الواحدة والمحبة المتبادلة، وهو ما بنى عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون من أجل لم شمل الإمارات في دولة واحدة، حيث كان التراث المشترك من العوامل المهمة التي سهلت قيام الاتحاد.

أما الدكتور عبدالعزيز المسلم، فقال إن الشيخ زايد «طيب الله ثراه» حافظ على ثلاثة أشياء رئيسية حافظت بدورها على تراث الدولة، حيث حافظ على الشعر الذي يمثل حافظة الأدب الشعبي من حكايات وأمثال ولهجة وأسماء وأماكن وتاريخ، كما حافظ على الإبل، وحافظ على الهيئة التراثية للإماراتي.. مشيراً إلى أن اهتمام الشيخ زايد بالتراث انعكس مستقبلاً على البيئة والثروات الطبيعية.

فيما أوضح جمعة خليفة بن ثالث أن الشيخ زايد كانت لديه نظرة بعيدة في الحفاظ على التراث حتى وصلنا اليوم إلى أن تكون الإمارات هي الدولة الأولى تقريباً على مستوى الخليج في المحافظة على التراث.. فيما أشار إسماعيل الحمادي إلى أن التراث بالمفهوم الشامل يتضمن التراث المعنوي والآثار والتراث الطبيعي والتراث المغمور بالمياه والتراث الحديث.