قصائد في حب الوطن بمركز محمد بن خالد

هويدا الحسن (العين)

برعاية وحضور الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، نظمت مدرسة القهوة والسنع في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أمسية شعرية افتراضية تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني التاسع والأربعين، تحت شعار قصائد في حب الوطن، شارك فيها عدد من الشعراء الإماراتيين، الذين تغنوا بحب الوطن، وأدارتها الشاعرة ماجدة الجراح، بداية قدم خلفان الكعبي العديد من القصائد الوطنية المتميزة وأبرزها دروس الطيب الذي تغنى فيها بتعزيز التراث والموروث الأصيل وقصيدة مهد زايد وواحد وسبعين، أما الشاعر خالد الكعبي، فقد أبدع بشدوه للإمارات وقدم ثلاث قصائد بعنوان أسد الدولة، ديار العز، أحلى الشهور، وشاركت الشاعرة حمدة المهيري بثلاث قصائد وطنية هي ثالث الأعياد، نشيد الاتحاد وشارة الكرام، وقدمت الشاعرة سندية الحمادي مجموعة من القصائد، منها: مثقال النفيس، شيوخ العز، الغلا الشادي.

وتخلل الأمسية مداخلات من الشعراء الحاضرين، حيث شاركوا بتقديم قصائد تعبر عن حبهم للإمارات وقيادتها، فقد ألقى الشاعر أحمد الشكري من سلطنة عمان، والذي قدم قصيدة بعنوان (عالي القمة)، أشاد فيها بالدور الاجتماعي والثقافي لرئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشاعر العراقي عدي العنيزي، حيث جاءت قصيدته بعنوان ( شغف ) والتي ألقاها بالفصحى وعبر فيها عن أجمل مشاعر السعادة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، واختتمت الشاعرة ماجدة الجراح الأمسية بإلقاء قصيدة بعنوان العهد بيّن، عبرت فيها عن المشاعر الصادقة في حب الإمارات وما وصلت له بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة، هذا وقد عبر الحضور عن خالص إعجابهم بالشعراء وقصائدهم، كما عبروا عن محبتهم للوطن وتقديم التهنئة باليوم الوطني 49، وقدموا الشكر للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان لرعايتها ودعمها للمواهب الأدبية والثقافية، وإتاحة الفرصة لإبرازها عبر ما تقدمه مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان من برامج ومشاريع ومبادرات تخدم كافة فئات المجتمع وتشارك في كافة فعاليات.