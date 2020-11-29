إبداعات على طاولة موسم الطهي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل النسخة الثالثة من طاولة الشيف تلبية تطلعات أصحاب الذوق الرفيع من محبي الطعام في أبوظبي مع العروض المتفردة التي تقدمها المطاعم المشاركة في حملة «أطباق بلمسات فنية» والتي تستمر لغاية 15 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه النسخة من سلسلة طاولة الشيف ضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي 2020، مهرجان الطعام السنوي الأشهر في العاصمة الإماراتية والذي يستمر لمدة 6 أسابيع. وتسلط سلسلة طاولة الشيف الضوء على حرفية كبار طهاة المطاعم الفاخرة في أبوظبي وإبداعهم بتصميم قوائم طعام حصرية للسلسلة تمزج بين النكهة الشهية وأسلوب التقديم الجذاب.

وتقدّم المطاعم المشاركة في سلسلة طاولة الشيف قوائم طعام مؤلفة من خمسة أطباق تتضمن خيارات نباتيةً وغير نباتية وتعكس اللمسة الفنية لهذه المطاعم، لترتقي هذه الأطباق الشهية بما تجسّده من جمالٍ فني إلى تجربة فريدة تصحب الضيوف في رحلةٍ عبر الحواس.

ويقدم برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي المتنوّع تجارب مميزة ترضي كافة الأذواق، بدءاً من الانطلاق مع الضيوف في رحلةٍ عبر مطاعم المدينة بحثاً عن كنوز الطعام، وصولاً إلى الانغماس بأشهر وجهات الحلويات واستكشاف عروض تناول القهوة الرائعة في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.