«حكاية» تضيء على التنوع الثقافي بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، استضاف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي مجموعة مختارة ومميزة من الشعراء والموسيقيين ومؤلفي القصص المبدعين في النسخة السنوية السادسة لفعالية «حكاية».

وقد انطلقت الفعالية افتراضياً هذا العام، حيث استكشف الفنانون المشاركون قضايا متنوعة مثل معاني الوطن والأمة والانتماء والحياة في المدينة والعائلة وتغيّر الأماكن، كما سلطت الفعالية الضوء على مفاهيم أخرى مثل التواصل الدائم بين المجتمعات، والدور المهم للفنون وأساليب التعبير الفني خلال أزمة «كوفيد-19» العالمية.

وتم اختيار مجموعة الفنانين المُشاركين بعد عملية تقييم فني، شارك فيها العديد من رواد الشعر والفنون والأدب والثقافة في شتى أنحاء دولة الإمارات، لتنجح في الجمع بين وجهات نظر متنوعة تعكس وتجسد الطابع العالمي، الذي لطالما تميزت به دولة الإمارات.

وشملت قائمة الفنانين والشعراء الذين شاركوا في النسخة السادسة لفعالية «حكاية»: ماجد أحمد فنان جرافيتي (السعودية)، رشا الدويسان، إلقاء شعري حر (الكويت)، حور علي النعيمي - الشعر (الإمارات)، ماري كولينز - الموسيقى المستقلة الشعبية (الولايات المتحدة الأميركية /‏ الإمارات العربية المتحدة)، صفية الحلو - إلقاء شعري حر (السودان /‏ الولايات المتحدة الأميركية)، جوهري والفرقة - مزيج من الألحان الموسيقية العربية (مصر /‏ الإمارات العربية المتحدة)، إيان كيتيكو - إلقاء شعري حر (غانا /‏ كندا)، مريم خليفة الشحي - إلقاء شعري حر (الإمارات العربية المتحدة)، زهاب خان - إلقاء شعري حر (أستراليا /‏ باكستان /‏ المملكة المتحدة)، مياموتو أسود بما فيه الكفاية - إلقاء شعري حر، موسيقى الجاز والفانك البديلة (ترينيداد/‏ الولايات المتحدة الأميركية)، ميسون مبارك - غناء عربي كلاسيكي (مصر /‏ الإمارات العربية المتحدة).