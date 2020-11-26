وثائق الاتحاد في حوارات ثرية في ملتقى مركز سلطان العويس

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ملتقى فكرياً افتراضياً أمس الأول عن "وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة"، بحضور جمهور من الكُتاب والمثقفين والشخصيات العامة والمهتمين، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49.

شارك في الملتقى كل من د. حمد بن صراي، ود. سيف بن عبود البدواوي، وعبد الله بن جاسم المطيري، وأدار وقائعه ناصر حسين العبودي الباحث والمختص بالتاريخ والآثار وعضو مجلس أمناء المؤسسة. وقالت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في كلمتها الافتتاحية إنه في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لا نحيي من خلالها حدثاً عظيماً فحسبْ، بل نتذكرُ الآباءَ المؤسسينَ للاتحاد، الشيخ زايد بنُ سلطان آل نهيان وأخاه الشيخ راشد بن سعيد "رحمهما الله "، اللذين عملا على بناء هذا الصرح العظيمُ، وفي أقلِ من نصفِ قرنِ دخلتْ الإماراتْ الناديَ الدوليَ كواحدةٍ من أكثرِ الدولِ تقدماً وتطوراً وتحضراً.

ثم قدم د. حمد بن صراي، أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثاً بعنوان" من ملامح ومظاهر الاتحاد بين إمارات الساحل قبل عام 1971" حيث بين طبيعة الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

كما قدم د. سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ المختص بمنطقة الخليج العربي، بحثاً بعنوان " إطلالة عامة على المناقشات التي مهدت لقيام الاتحاد.. اللجنة التشاورية أنموذجاً". فيما قدم عبد الله بن جاسم المطيري بحثاً بعنوان "قراءة في النقود المستخدمة في الإمارات منذ قيام الاتحاد"، استعرض فيه تاريخ العملات بشكل عام في هذه المنطقة وكيفية التداول .

وتخلل الملتقى عرض فيلم "الإمارات ـ إطلالة ذهبية على مشارف الخمسين" استعرض أبرز المحطات في مسيرة الاتحاد ووقف عند المحطات التي مهدت لقيام الاتحاد وصولاً إلى الوقت الحاضر.