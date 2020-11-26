الشارقة للفنون تنظم معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء»

الشارقة (الاتحاد)- أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن تنظيم النسخة الثالثة من معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2020، والذي سيقام في بيت عبيد الشامسي التاريخي في ساحة الفنون بالشارقة.

وتقدم النسخة الثالثة من المعرض مطبوعات لفنانين وكتّاب وأكاديميين وناشرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة مختارة من المؤلفات التاريخية والأكاديمية، بالإضافة لمنشورات فنية في تخصصات متعددة، كما ستشمل الإصدارات المقدمة في المعرض عناوين متصلة بتاريخ ونظرية ونقد الفن.

وسيتم عرض هذه المنشورات في القسم التقييمي الخاص بالمؤسسة، وضمن قسم الكتب المستقلة، فيما سيسلط قسم الإمارات العربية المتحدة الضوء على مجموعة مختارة من الكتالوجات وكتب الفنانين وغيرها من المواد المنشورة محلياً أو من قبل فنانين من جميع أنحاء العالم.

كما تعرض المؤسسة عدداً من أحدث إصداراتها، من بينها الجزء الثاني من كتاب «كورنيش»، وهو عبارة عن مختارات سنوية من القصص المصوّرة (كوميك) للرسامين والفنانين المقيمين في الإمارات، وكتاب «حسن شريف: فنان العمل الواحد» وهو عمل بحثي ونقدي جديد في ممارسة رائد المفاهيمية في الإمارات، وكتاب «عبد الحي مسلّم زراره»، والذي يتضمن دراسة شاملة عن زراره باعتباره واحداً من أعلام الفن الفلسطيني، ويتضمن نسخاً من أعماله وأرشيفاته، بالإضافة إلى مذكراته الشخصية، وكتاب «الفن في زمن القلق»، الذي يضم مساهمات لأبرز المفكرين والمشتغلين في ثقافة الصورة والإنترنت، وكتاب «ابحث عني فيما تراه» وهو العمل الأخير من ثلاثة أعمال خاصة ببينالي الشارقة 14، وكتاب «لقاء مارس 2019: خارج السياق»، وهو تجميع للردود الفردية من مراسلي لقاء مارس 2019 الأربعة.

كما ستعلن المؤسسة يوم افتتاح المعرض عن الفائزين بمنحة نقطة لقاء للنشر، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أميركي، والتي تسعى من خلالها إلى دعم البحث العلمي ونشر المحتوى الذي يوسّع آفاق فهم تاريخ الفن في المنطقة، وعلاقته بالعالم أجمع.

يرافق المعرض مجموعة من ورش العمل التعليمية للصغار والشباب، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية.