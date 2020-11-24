اتحاد الكُتّاب يهنئ بدور القاسمي

هنأ سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات باسمه وباسم كتاب وأدباء الإمارات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لفوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين كأول امرأة عربية وإماراتية تشغل هذا المنصب على المستوى العالمي منذ تأسيس الاتحاد عام 1896، وثاني امرأة على المستوى العالمي.

وأكد سلطان العميمي، أن قطاعي الثقافة والنشر يشهدان تطوراً مستمرّاً في العالم أجمع، وأن وجود قيادية عربية في هذا الموقع الدولي المهم يُعد مكسباً للثقافة وحركتي النشر العربية والدولية، كما أن إنجازات الشيخة بدور ونجاحها في قطاعي الثقافة والنشر تجاوز في امتداده وأفقه محيط دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المحيط العربي، إذ كانت سباقة دائماً إلى تأسيس مشروعات ثقافية رائدة لم يسبقها إليها أحد، منها النهوض بصناعة الكتاب في الإمارات ودعم الناشر وحركة النشر في دولة الإمارات وخارجها.

وأشار سلطان العميمي إلى أن تميز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في مجالي الثقافة والنشر هو امتداد للمشروع المستدام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في تحويل الشارقة إلى مركز ثقافي حيوي ونشط ومنتج على مستوى المنطقة والعالم.

كما أشار إلى أن تبوّء الشيخة بدور منصب رئيس الاتحاد الدولي الناشرين دليل واضح على قدرة المرأة الإماراتية على العطاء والنجاح والتأثير في مختلف المواقع القيادية التي تشغلها دولياً.

وجدد العميمي باسم جميع الكتاب والأدباء والمبدعين الإماراتيين التهنئة الخالصة لرئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، متمنين لها الاستمرار والنجاح الدائم.