نورة الكعبي تفتتح المكتبة الفرنكوفونية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، بحضور أميليا لاكرافي النائبة في البرلمان الفرنسي، المكتبة الفرنكوفونية بمقر الرابطة الثقافية الفرنسية الجديد في أبوظبي. كما حضر حفل افتتاح المكتبة الفرنكوفونية مساء يوم 22 نوفمبر الجاري، سابين سيورتينو، المستشارة الأولى بالسفارة الفرنسية لدى الدولة ومحمد بلدجودي، مدير عام الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، وسلطان الحجي، رئيس الرابطة الثقافية، والناشر المعروف ميشيل شوريري.

وتعتبر هذه المكتبة وجهة جديدة لعشاق اللغة الفرنسية في العاصمة الإماراتية، مقدمةً لهم عالماً من المحتوى الأدبي الفرنسي المميز في مكتبة «TV5 Monde» الفرنكوفونية.

وقام الضيوف بجولة في المقر الجديد للرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، الذي يضم مكتبة تحتضن ما يفوق الـ8000 كتاب، ومعرضاً فنياً من تقديم الفنانة الفرنسية كارين روش والفنانة الإماراتية ندى العامري، بالإضافة إلى متحف «ميكرو-فولي» الرقمي.

ومن خلال المكتبة الفرنكوفونية المتكاملة الأولى في العاصمة الإماراتية، أصبح بإمكان عشاق اللغة الفرنسية الوصول إلى طيف واسع من المحتوى الأدبي الفرنسي من كتب وروايات وألعاب لوحية مقدمة من «كلتشر آند كو»!. ويمكن زيارة مكتبة «TV5 Monde» الفرنكوفونية من السبت إلى الخميس، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً في مقر الرابطة في أبوظبي. وقال سلطان الحجي، رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي: «يشكل افتتاح المكتبة الفرنكوفونية خطوةً لجعل تجربة التعلم أكثر إثراءً وعمقاً».