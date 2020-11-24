«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الخامسة عشرة، حيث أعلنت الجائزة اختيار 9 كتب من بين 175 عملاً مترشحاً لعام 2020/‏ 2021، وتضم القائمة أعمالاً مترجمةً عن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وتعود هذه الأعمال المترجمة إلى مترجمين من المغرب وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

واستحوذت اللغة الإنجليزية على العدد الأعلى من الترشيحات المختارة بواقع خمسة ترشيحات، حيث اختارت لجان الفرز والقراءة كتاب «مقامات الحريري» الذي ترجمه مايكل كوبرسون من الولايات المتحدة الأميركية إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان «Impostures»، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك عام 2020.

كما ضمت القائمة أربعة أعمال إنجليزية مترجمةً إلى العربية، وهي كتاب «الفكر العربي بعد العصر الليبرالي: نحو تاريخ فكري للنهضة» للكاتبين دجنس هانسن وماكس وايس، والذي ترجمه إلى العربية د. فؤاد عبدالمطلب من سوريا، وأصدرته مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» عام 2019. وكتاب «عصر علماني» من تأليف تشارلز تايلور وترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس، وصدر الكتاب عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع عام 2019.

ومن الكتب التي ترجمت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أيضاً كتاب «نور من الشرق (كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي)» للكاتب جون فريلي، والذي ترجمه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد علي باشا من مصر، وأصدره المركز القومي للترجمة عام 2018، وكتاب «قيامة الذكاء الاصطناعي في التعليم: هل يجب أن تحل الروبوتات محل المعلمين؟» للمؤلف نيل سلوين، والذي ترجمه فيصل حاكم الشمري من المملكة العربية السعودية وأصدرته دار الروافد الثقافية ناشرون ودار ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020.

وضمت القائمة الطويلة كتابين مترجمين عن اللغة الفرنسية إلى العربية، هما: كتاب «الفن الإسلامي - سوسيولوجيا الفنان الغفل» من تأليف شاكر لعيبي وترجمة عبدالنبي ذاكر من المغرب، وصدر الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2020، بالإضافة إلى كتاب «الفلاسفة والعلم» للمؤلف بيير فاغنير، والذي ترجمه د. يوسف تيبس من المغرب وأصدرته هيئة البحرين للثقافة والآثار عام 2019.

وجرى اختيار كتاب «مستوطنة لوشيرة الإسلامية وسقوطها (1220-1300)» للمؤلف بيترو إيجيدي، والذي ترجمه من الإيطالية إلى العربية أحمد الصمعي من تونس وأصدرته دار المدار الإسلامي عام 2019، وكتاب «بين الإسكندر وقيصر بلاد الإغريق وروما من خلال (كتاب العِبر)» لابن خلدون، والذي ترجمه إلى الإيطالية ماركو دي برانكو من إيطاليا، وأصدرته دار إل بوليغرافو عام 2020.