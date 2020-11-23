«دائرة الثقافة بأبوظبي» تطلق مبادرة «سجل المؤسسات الثقافية والمهنيين»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق مبادرة «سجل المؤسسات الثقافية والمهنيين»، السجل الأول من نوعه المخصص للمؤسسات الثقافية والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي، بهدف تنمية المشهد الثقافي في أبوظبي، من خلال تطوير منصة لدعم المؤسسات والمهنيين في مجال الأعمال الإبداعية.

ودعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المؤسسات والأفراد المحترفين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بالقطاع الثقافي والإبداعي في أبوظبي، وممن تتوفر فيهم المعايير والشروط، للتقدم بطلب الإدراج في السجل الثقافي اعتباراً من 23 نوفمبر.

وأوضحت الدائرة أن الراغبين في التسجيل والمشاركة في السجل الثقافي لابد أن يمتلكوا رخصة سارية المفعول لممارسة أنشطتهم في أبوظبي، وأن تركز أعمالهم الثقافية على واحد أو أكثر من الفنون الإبداعية التالية: الفنون التشكيلية، الفنون الأدائية، الوسائط السمعية والبصرية والوسائط المتعددة، الهندسة المعمارية، الدعاية والإعلان، الفنون الحرفية، التراث، الأرشفة، المكتبات، الكتب والصحافة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز البيئة الثقافية في العاصمة، من خلال منح المؤسسات الثقافية والمهنيين فرصاً جديدة للتعاون مع زملائهم الفنانين وجذب الرعاة والمروجين المحتملين وتوسيع نطاق حصولهم على المزيد من الدعم والتقدير، وفرصة التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المشاريع الثقافية، فضلاً عن تلقي التحديثات حول أحدث المشاريع والفرص الثقافية على الساحتين المحلية والدولية.

يشار إلى أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ستقوم باستخدام هذا السجل للحصول على مدخلات وملاحظات تُسهم في الخروج بأفكار تدعم مبادراتها المستقبلية، وذلك للتأكيد على تلبيتها لمتطلبات الصناعات الثقافية والمهنيين الإبداعيين في الإمارة واحتياجاتهم.

وفي هذا الصدد، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: «يأتي إطلاق سجلّ أبوظبي للمؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الثقافة تماشياً مع استراتيجية قطاع الثقافة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بهدف دعم اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة، وتعزيز تنمية الثقافة والصناعات الإبداعية ومقدّمي الخدمات في أبوظبي، حيث تحظى البيئة الثقافية والفنية بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرة لتسلط الضوء على قوة إبداعنا، وإمكانياتنا المبتكرة في المساهمة في الحياة الثقافية النابضة في أبوظبي».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتطوير البيئة الثقافية للإمارة وتعزيز مكانتها، وذلك من خلال منح المهنيين في الصناعات الثقافية ومقدمي الخدمات الإبداعية المزيد من الدعم، وإتاحة المجال لهم لاستكشاف المرافق والفرص المتوفّرة، بما يسهم في رفع معايير المشهد الثقافي الحيوي في العاصمة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كوجهة استثنائية لكل من المقيمين والزوار».

ويمكن للمؤسسات الثقافية والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي، التقدم بطلب الإدراج في السجل الجديد من خلال زيارة الرابط الإلكتروني https:/‏‏/‏‏abudhabiculture.ae/‏‏register-forms