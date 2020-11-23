مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يستضيف «حكاية»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لإطلاق النسخة السنوية السادسة لفعالية «حكاية» التي ستنطلق افتراضياً هذا العام، بمشاركة كوكبة من الشعراء والموسيقيين ومؤلفي القصص المبدعين، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيحرص الفنانون المشاركون على تجسيد ثقافاتهم الغنية من خلال أعمالهم وإبداعاتهم الفنية الفريدة. وخلال نسخها السابقة، استضافت فعالية «حكاية» ما يزيد على 60 فناناً من حوالي 30 دولة، لتنجح بذلك في تجسيد الطابع العالمي الذي لطالما تميزت به دولة الإمارات. وستنطلق الفعالية غداً الأربعاء 25 نوفمبر عند الساعة 7:00 مساءً، وسيتم نقل مجرياتها على الموقع الإلكتروني لمركز الفنون وصفحته الرسمية على فيسبوك، إضافة إلى قناته على يوتيوب.

وتمثل «حكاية» فعالية فريدة تستعرض الغنى والتنوع الثقافي لدولة الإمارات، حيث سيحرص 11 فناناً على استكشاف تراثهم ورحلاتهم الفنية، عبر تقديم أجمل إبداعات الإلقاء الشعري والموسيقا. وتقدم «حكاية» أمسية زاخرة بالعروض المميزة التي يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في المنطقة وخارجها، من ضمنهم شعراء من الإمارات وترينيداد والكويت، وشاعر تجمع أصوله بين أستراليا وباكستان، إضافة إلى موسيقيين من مصر ورسام جرافيتي من المملكة العربية السعودية. ويحرص الفنانون المشاركون في البث الرقمي على استكشاف قضايا متنوعة مثل معاني الوطن والأمة والانتماء والحياة في المدينة والعائلة وتغيّر الأماكن. كما تسلط الفعالية الضوء على مفاهيم أخرى مثل التواصل الدائم بين المجتمعات، والدور الهام للفنون وأساليب التعبير الفني خلال أزمة «كوفيد-19» العالمية.

وتم اختيار مجموعة الفنانين المُشاركين بعد عملية تقييم فني شارك فيها العديد من رواد الشعر والفنون والأدب والثقافة في شتى أنحاء دولة الإمارات، ومن ضمنهم ميثة السويدي (خريجة دفعة جامعة نيويورك أبوظبي لعام 2021)؛ ونور السويدي، الفنانة البصرية والقيّمة الفنية؛ وتيشاني دوشي، الأستاذة المساعدة والزائرة المتخصصة في الأدب والكتابة الإبداعية؛ وحنان سيد وريل، مؤلفة كتاب «حكايا المائدة» وكبيرة ممثلي مؤسسة جوجنهايم آر سولومون في أبوظبي؛ ودوريان بول روجرز، مدير فعالية «إيقاعات على السطح»؛ إضافة إلى بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «تتفرد فعالية حكاية بالعديد من الميزات وفي مقدمتها دورها الهام في الجمع بين وجهات نظر متنوعة لفنانين تم اختيارهم بناء على عملية تقييم مشتركة، مما أفسح المجال أمام الكثير من المبدعين لاستعراض قدراتهم الفريدة أمام مجتمع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي».

وتتولى ميثة السويدي، الحاصلة مؤخراً على منحة «رودس الإمارات» لعام 2021 (بالإضافة إلى زميلتها حور علي النعيمي التي ستشارك في الفعالية)، تقديم النسخة السادسة لفعالية «حكاية». وفي هذا الصدد قالت السويدي: «حظيت بفرصة المشاركة كفنانة وشاعرة في فعالية حكاية 2019؛ وتغمرني سعادة كبيرة للمشاركة بصفتي قيّمة فنية ومقدمة لفعاليات حكاية هذا العام. وتزودني هذه التجربة الفنية بنظرة عميقة حول مجال التقييم الفني، إضافة إلى تعزيز خبرتي كشاعرة ومؤدية».