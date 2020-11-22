«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي «التنمية» و«الفنون والدراسات النقدية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن القوائم الطويلة لفرعي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، ضمن دورتها الخامسة عشرة لعام 2020-2021، اللتين استقبلتا معاً 461 ترشيحاً من مختلف الدول العربية.

حصل فرع «التنمية وبناء الدولة» على 11% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بما يعادل 262 ترشيحاً، واشتملت قائمته الطويلة على ثمانية أعمال لمؤلفين من ست دول عربية، هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، وتونس. وتضم القائمة الطويلة العناوين التالية:

-«الغوص بو سبعة أرزاق» للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، والصادر عن أوستن ماكولي بابليشرز عام 2019.

-«الانتقال إلى الديموقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟» للأستاذ الدكتور علي الدين هلال، من مصر، الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2019.

-«بنت شيخ العربان» للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، والصادر عن دار العين للنشر عام 2020.

-«صورة المرأة في رحلات الغربيين إلى وسط الجزيرة العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين» للكاتبة السعودية دلال بنت مخلد الحربي، والصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام 2020.

-«من أجل إعادة تشغيل العقل التاريخي العربي» للباحث التونسي د. مختار الفجاري، والصادر عن منشورات التاريخية الإسلامية عام 2020.

-«موقع ساروق الحديد الأثري في إمارة دبي، صورة من حضارة الألف الأول قبل الميلاد» للباحث الأردني د. رافع محيميد حراحشه، والصادر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع عام 2019.

-«القرآن وماهية التغيير (النص الديني – الإنسان)» للباحث المغربي د. إدريس حمادي، والصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون – ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020.

-«تراث الاستعلاء بين الفلكلور والمجال الديني» للباحث سعيد المصري، من مصر، والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

واستقبل فرع الفنون والدراسات النقدية 199 ترشيحاً؛ أي 8% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، وتم اختيار 10عناوين منها في القائمة الطويلة، جاءت من أربع دول عربية، هي العراق وتونس والأردن والمغرب، وهي على النحو الآتي:

‒«خط المصحف الشريف وتطوره في العصر الإسلامي» للباحث العراقي د. عبد العزيز حميد صالح، والصادر عن دار الكتب العلمية عام 2020

‒«خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية» للباحث سعيد جبار من المملكة المغربية، والصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2019.

‒«صورة بغداد الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي – دراسة في تمثلات سرود الفضاء التاريخي في المنجز الفني والأفلام واللوحات والموسيقى» للكاتبة والباحثة العراقية د. خالدة حاتم علوان، والصادر عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2019.

‒«الوئام الديني في الأدب» للباحث الأردني راشد عيسى، والصادر عن دار خطوط وظلال للنشر عام 2020.

‒«سينوغرافية العرض المسرحي: سكن لجسد الممثل أم سفر؟» للباحث التونسي د. محمد الهادي الفرحاني، والصادر ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان عام 2019.

‒«مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة» للباحث التونسي خليل قويعة، والصادر عن دار محمّد علي للنشر عام 2020.

‒«أيقونات: بحوث في سيميائية الأنساق البصرية» للباحث التونسي د. أحمد القاسمي، والصادر عن الدار التونسية للكتاب عام 2019.

‒«الصورة بين الخفاء والتجلي عند محيي الدين بن عربي» للباحث المغربي أحمد كازي، والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2018.

‒«المتخيل السردي العربي: دراسة في بنيات ووظائف العجائبي» للباحث المغربي مصطفى النحال، والصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع عام 2020.

‒«أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النصّ إلى أنطولوجيا الفهم» للباحث المغربي محمد الحيرش، والصادر عن دار الفاصلة للنشر عام 2019

وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعاً.