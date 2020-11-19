مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد الكتاب يعقد اجتماعه الأول

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المؤقت والمعين بقرار وزاري رقم 312 لسنة 2020 اجتماعه العادي الأول مساء أمس الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 بمقر الاتحاد بإمارة الشارقة، بحضور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس كما يلي: عائشة إبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لفرع دبي، صالحة عبيد غابش يعقوب أمين السر العام، نجيب عبد الله الشامسي أمين الصندوق رئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، حارب خميس الظاهري المسؤول الثقافي رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي.

وفي تصريح له قال سلطان العميمي، إن اتحاد الكتاب سيبقى منبراً لجميع الكتّاب والأدباء في الإمارات، وإن المرحلة الحالية والمقبلة تتطلبان تكاتفاً وتعاوناً من الجميع للمحافظة على المكانة التي وصل إليها الاتحاد محلياً وعربياً ودولياً، ولاستمراره في خلق حراك أدبي وفكري فعال في الساحة الثقافية المحلية والعربية.

وأكد العميمي على أن القيادة الرشيدة في الإمارات لا تألو جهداً لدعم الاتحاد وتوفير المناخ الملائم له لتحقيق كافة الأهداف المرجوة منه، مشيداً في الوقت بمختلف المؤسسات الثقافية والاجتماعية التي دعمت الاتحاد في الفترة السابقة، وما تزال تدعمه وتسانده.

من جهتها قالت صالحة عبيد غابش: إن أمامنا الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، كي يحافظ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على مكانه المؤثر والفعال في الثقافة الوطنية، وهو التأثير الذي لا غنى عنه لجميع الأدباء والكتاب بالدولة من رواد ومؤسسين للفعل الثقافي ومن شباب يتطلعون إلى أن يكونوا أحد المرتكزات الفعالة بإبداعاتهم في الاتحاد. وهي مسؤولية وطنية مشتركة، يعمل مجلس الإدارة على تسخير كافة جهوده وطاقاته لتحقيقها بدعم من القيادة الرشيدة التي تحرص على تمكين الاتحاد من تخطي كافة التحديات في طريق الارتقاء بالإبداع الإماراتي، ويبقى الأدباء هم مصدر الإشعاع في الاتحاد، سواء إماراتيين أو من الإخوة العرب المقيمين.