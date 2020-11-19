السعديات تطلق معرض «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان»

أبوظبي (الاتحاد) - كشفت منارة السعديات عن إطلاق معرضها باستخدام تقنية الواقع الافتراضي بالتعاون مع نيكون الشرق الأوسط، تحت عنوان «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان»، الذي يستمر حتى 30 ديسمبر المقبل.

تسلط لوحات المعرض الضوء على الممارسات الإبداعية للمصور الفلكي سامي العلبي، ما يتيح للمشاهدين الانغماس في أعماق الصحراء وتمكينهم من استكشاف سماء الليل من خلال عيون العلبي، كما تظهر الصور في معرض «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان» براعة «العلبي» التقنية، التي يوضح من خلالها للجمهور منهج التصوير الفوتوغرافي.

وأشارت فاطمة يوسف اليوسف رئيس البرامج في منارة السعديات إلى العمل على استكشاف طرق جديدة لبناء جسور التواصل بين الفنانين والجمهور من خلال الاعتماد على الابتكار والإبداع، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للعروض الفنية، في ظل التحديات والقيود الصعبة التي سببها انتشار فيروس كوفيد-19.

وقالت إن المعرض يأتي بتقنية الواقع الافتراضي، ليبرز النظرة الفنية والممارسات الإبداعية للمصور الفلكي سامي العلبي بأسلوب مبدع ومعاصر، والتي تزود بدورها الجمهور بتجارب ثقافية فريدة وملهمة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنزل».

وأعرب ناريندرا مينون، المدير العام لنيكون الشرق الأوسط عن سعادته بالتعاون الإبداعي مع منارة السعديات والمصور الفلكي الشهير سامي العلبي لتحقيق هذا المعرض الرائع. وقال: بينما نحن ملتزمون بقيود التباعد الاجتماعي، سيقدّم المعرض تجاوزاً للحواجز الاجتماعية وجسراً يصل المجتمع ببعضه البعض. فقد أثمر الدمج بين رؤية منارة السعديات مع نهج الفنان الاستثنائي عن منصّة تفاعلية تبرز الطبيعة الرائعة للتصوير الفلكي الحديث، بما يوضح المدى اللامتناهي عن ما يمكننا اكتشافه في عمق السماء.

وأوضح المصور الفلكي سامي العلبي أن علم الفلك والفنون والمغامرة كانت دائماً شغفه منذ أن كان طفلاً، حيث اعتاد الذهاب مع أصدقائه للتخييم وكان يستلقي وينظر إلى النجوم ويحلم بالسفر عبر الفضاء بين المجرات والنجوم، وعندما كبر وعمل بإدارة المنشآت، دفعه شغفه بالفن والمغامرة في النهاية إلى متابعة التصوير الفوتوغرافي.

يشار إلى أن سامي العلبي هو مصور حاصل على العديد من الجوائز، كما تعتبر مجموعة أعماله من الأفضل في المنطقة، حيث يتم عرضها على «سي إن إن» و«ناشيونال جيوغرافيك»، و«مايكروسوفت»، ولوحات إعلانات «أبل»، وغيرها. كما يمثّل واحداً من مجموعة من الفنانين الذين تعاونت معهم منارة السعديات ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتوفير منصة تحتفي بجميع أشكال التعبير الفني ومشاركات الجمهور.