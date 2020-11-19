ثلاث فنانات إماراتيات ناشئات في النسخة الثانية عشرة من فن أبوظبي

أعلن معرض فن أبوظبي عن نسخة هذا العام لبرنامج "آفاق: الفنانين الناشئين"، ويقيم فن أبوظبي كل عام منصة عرض جديدة لفنانين إماراتيين ناشئين. وتقام النسخة الحالية تحت إشراف القيّمة مايا الخليل، والتي اختارت كلاً من هند مزينة وعفراء الظاهري وعفراء السويدي لعرض أعمالهن الفنية في البرنامج الذي سيستكشف خلال نسخته هذا العام موضوع الذاكرة. ويمكن مشاهدة الأعمال الفنية من خلال صفحة موقع فن أبوظبي على الإنترنت طوال أيام المعرض، أو في منارة السعديات، حيث سيتم عرضها من 19 نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: "يمثل برنامج ’آفاق: الفنانين الناشئين‘ منصة لتمكين الفنانين الشباب أصحاب المواهب الاستثنائية في الإمارات من تنفيذ مشاريع جديدة وطموحة وعرضها على جمهور واسع.

وبدورها، قالت مايا الخليل، القيّمة على برنامج "آفاق: الفنانين الناشئين" لفن أبوظبي 2020: "طورت خلال عملي في السنوات الماضية مع الفنانين الناشئين فهماً عميقاً حول رحلة ظهور الإحساس الفني وعملية الاستكشاف.

يعرض برنامج "آفاق: الفنانين الناشئين" مجموعة من الأعمال الفنية للمبدعة هند مزينة بالاعتماد على مواد أرشيفية متعددة الوسائط، مثل الصور الفوتوغرافية والأفلام الأرشيفية.

أما الفنانة عفراء الظاهري، فتقوم ببعثرة جدائل الشعر مستخدمةً شعرها المتساقط الذي تحرص على جمعه بعد سقوطه. وتعتمد الظاهري على استخدام مزيج متنوع من الوسائط الإعلامية لاستعراض الفروقات الدقيقة في الذاكرة والتاريخ.

يؤكد فن أبوظبي، من خلال برنامج "آفاق: الفنانين الناشئين"، على تمكين الكوادر الفنية من تطوير أعمال جديدة. ويقدم فن أبوظبي فرصة التعريف بالمشاريع الفنية الطموحة تحت إشراف وتوجيه إما فنانين مخضرمين أو قيمين فنيين، مثل مايا الخليل.

الجدير بالذكر أن النسخة القادمة من المعرض ستنطلق اليوم الخميس 19 نوفمبر إلى الخميس 26 نوفمبر 2020 عبر منصّة افتراضية بمشاركة مجموعة واسعة من الفنانين من أنحاء العالم.