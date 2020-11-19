عبر منصة افتراضية رقمية.. انطلاقة جديدة لبرنامج فن أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إقامة النسخة الثانية عشرة من معرض فن أبوظبي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر حتى 26 الجاري، عبر منصة افتراضية.

وتعود فعاليات فن أبوظبي هذا العام ضمن نسخة رقمية تفاعلية توفر تجربة استثنائية تجمع بين صالات العرض والفنانين من جميع أنحاء العالم ضمن عدد من المعارض وأقسام صالات العرض. ولأول مرة في تاريخ فن أبوظبي، سيتعاون ستة قيمون فنيون مع صالات العرض والفنانين لتقديم الأعمال الفنية والإبداعية عبر المنصة الإلكترونية، وفي نسخة هذا العام، ستندمج اللقاءات المباشرة المصّورة مع الفنانين والقيمين وصالات العرض معاً، ليقدم فن أبوظبي 2020 خلال معرضه الافتراضي برنامجاً عاماً تتخلله عروض أداء وعدد من المشاريع الواعدة التي سيستمتع بها الجمهور.

وتعقيباً على ذلك، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "لطالما كان فن أبوظبي مكوناً أساسياً في المشهد الثقافي المزدهر داخل إمارة أبوظبي، وما زال يلعب دوراً محورياً في ترجمة طموحات أبوظبي الرامية إلى تعزيز سمعتها وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة ذات ثقل على الخريطة الدولية.

وبدورها، قالت ديالا نسيبة، مديرة معرض "فن أبوظبي": "في نسخة هذا العام، وجّه فن أبوظبي الدعوة إلى العديد من القيمين الفنيين المخضرمين بهدف تعزيز تعاونهم مع صالات العرض والفنانين عبر الأقسام القائمة والجديدة في المعرض، بما سيفرد مساحة أكبر وأشمل لإبراز رؤى التقييم الفني الثاقبة والمتنوعة. وسيشهد فن أبوظبي هذا العام اندماج المعارض بأشكالها المختلفة في صالات العرض عبر رؤى وأفكار القيمين الفنيين المشاركين".

وسيقدم فن أبوظبي أيضاً برنامج "آفاق: الفنانين الناشئين" للقيّمة مايا الخليل، وهي مجموعة منتقاة من الأعمال الجديدة لفنانين ناشئين من دولة الإمارات، مسلطاً الضوء على التزام فن أبوظبي بدعم الجيل الناشئ من الفنانين من خلال تمكينهم بفرصة تطوير أعمالهم الفنية.

وستتوفر سلسلة الحوارات عبر الإنترنت بمشاركة بعض الشخصيات الرائدة في عالم الفن، بهدف تعزيز تفاعل الجمهور في مناقشات حول التاريخ العريق لدولة الإمارات وممارسات الفن المعاصر في الدولة وحول العالم.