نجوم الغانم: أتمنى أن تحتفظ المتاحف بروحها الأصيلة في عصر التكنولوجيا

نوف الموسى (أبوظبي)

حضرت الكلمة الرئيسية السادسة، للشاعرة والمخرجة السينمائية الإماراتية نجوم الغانم، بعنوان «رؤية متحف الغد» ضمن فعاليات اليوم الأخير لندوة «المتاحف بإطار جديد»، والمنظمة من قبل متحف اللوفر ـ أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، استمراراً استثنائياً لهدف الندوة في تعزيز مقومات التعاضد والتعاطف والدعم الابتكاري، لإعادة بناء رؤى المتاحف، خلال الأزمة الصحية لـ «كوفيد- 19»، التي عصفت بالعالم.

وتحدثت نجوم الغانم عن تخيل متاحف الغد بوصفها زائرة، تتمنى أن ترى احتياجاتها وأمنياتها في زيارة المتاحف محققة كسائر الزوار، قائلة: لا شك في أن لكل شخص قصته الخاصة مع المتاحف، وكيف يرى مساهمتها في تجربته وتكوينه المعرفي، وكيف راقب التحديات المتسارعة، التي عانتها الفترة الماضية، والحلول التي توصلت إليها، خاصة في مسألة الانتقال القسري، إلى منظومات جديدة شملت الخدمات التي كانت قابلة للتحول إلى صيغ رقمية.

وتابعت: هناك إنجازات عملية قد تحققت على أرض الواقع في فترة وجيزة، ولو بصورة غير مكتملة الملامح، وبغض النظر عن مدى رضانا عن الحلول الحالية، فإن تلك المحاولات لبّت احتياجات الناس في الفترة الماضية، وهي بشكل أو بآخر تمثل ملامح أولية تشي بتطور أكبر، نتمنى أن نشهده خلال السنوات القادمة، وأن تكون بمثابة النقلة النوعية الفارقة نحو بنية أكثر مرونة، قد تدخلنا في تجارب افتراضية خارقة ومختزلة للمراحل.

وعلى صعيدها الشخصي، توصلت نجوم الغانم من خلال مقارنتها التجربة الافتراضية مقابل التجربة الحيّة، إلى نظريتين، هما: نظرية الذهاب للمتحف من أجل المعرفة، ونظرية الذهاب للمتحف من أجل التجربة، ولأن المتاحف التاريخية كانت ترهقها، فقد شعرت نجوم بأنها ممكن أن تتقبل فكرة زيارتها بشكل افتراضي، إلا أن سؤالها الجوهري ظل يحوم حول متاحف الفنون، وذلك بسبب ارتباطها الشخصي بالفن، مبينة أنها من أولئك الناس الذين لا تكفيهم رؤية العمل فقط، وإنما تحتاج إلى لمسه أيضاً، معتبرة أن من هم مثلها يحتاجون إلى عينات يسهل التفاعل معها من خلال حواسهم، وهي من الاعتبارات التي يجب أن تركز عليها متاحف المستقبل.

وتطرقت نجوم الغانم إلى شريحة مهمة في المجتمع، لا زالت ترى في الآثار والتماثيل حجارة وفي التوابيت قبوراً، وفي اللوحات قطعاً للديكور، وإذا كان فناً حديثاً تراه خربشات، لافتة إلى أن هؤلاء يمثلون شريحة من المتعلمين ولديهم أذواق وقناعات مختلفة، وربما هم بحاجة إلى محتوى آخر، من نوع هم يطلبونه، وتساءلت: هل المشكلة في الأشخاص أنفسهم، أم في وسيلة عرض المتاحف لتلك الكنوز الأثرية، أم في الاثنين معاً؟

وأوضحت نجوم الغانم أنها لا تتمنى أن تسرق التكنولوجيا الروح الأصيلة للمتاحف، ولا أن تبنى بيننا وبين الأعمال الفنية حواجز افتراضية، ولكن في نفس الوقت تشعر بأهمية أن تتجاور المتاحف الأشكال النمطية في تصاميمها المعمارية، أو فيما يتعلق بعرض الأعمال الفنية والآثار، أو حتى في ابتكار موضوعات تهم الناس.

واختتمت الشاعرة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم حديثها بقولها: إنه في كل مره ندخل فيها متحفاً جديداً، صمم بمحبة، وعناية فائقة بمضمونه، وغني بخدماته، نكون فيه عرضة للخراب الجميل، وعرضة للهدم الذي بإمكانه أن يبنينا بشكل أفضل، حيث نهدم بعض الأفكار النمطية لنبني مكانها أفكاراً مستنيرة، ونغير بعض العادات المجتمعية السائدة، ونكون مقبلين أكثر على الثقافة والفن والمعرفة.

مانويل راباتيه ومارييت ويسترمان في الجلسة الختامية (من المصدر)

الجلسة الختامية: «المتاحف» محرك للتعاطف الإنساني

اختُتمت جلسات الندوة الرقمية «المتاحف في إطار جديد» بالتأكيد على أن المتاحف محرك للتعاطف الإنساني، بعدما استقطبت أكثر من 60 متحدثاً من شتى دول العالم، على مدى 3 أيام. وفي حوار مشترك، عرضت مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، أهم المخرجات الأساسية حول إعادة تصور لدور المتاحف المجتمعي اليوم، بالتفاعل البناء مع مجتمع المتاحف العالمي، وجاءت أبرزها:

*المعروضات لا تصنع المؤسسة المتحفية بل تفاعل الناس

*الاهتمام بتأسيس أرباح مستدامة لتمويل المتاحف واستمراريتها

*التفكير بالنزعة المرتبطة بالمتاحف في مسألة «النظرة الاستعمارية للبيض»

*«العنصرية» و«التعنيف» و«العدالة الاجتماعية».. قضايا متفاقمة غائبة عن المتاحف