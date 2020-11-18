يوجين تان يثري محور دور المتاحف في دعم العدالة الاجتماعية

نوف الموسى (دبي) - حول فكرة التواصل مع الثقافة كمحرك للتغير، التي أثارها تيم جونز مدير مهرجان كلتشر مايل الثقافي مؤسسة مدينة لندن، في ندوة «المتاحف بإطار جديد»، أوضح مدير متحف سنغافورة للفنون ومتحف سنغافورة الوطني يوجين تان، أن فهم دور المتاحف بما يتعلق بالمؤسسات المدنية والأماكن العامة، يبرز من خلال إحداث الحوار حول مواجهة النزاعات وتحديات الحاضر، التي تسهم بشكل أساسي في الحفاظ على كرامة الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلاً: «لماذا العدالة الاجتماعية، ذلك أن المتاحف تعد جزءاً مهماً من ثقافتنا المجتمعية، ولديها القدرة على المساهمة في التغير، ولفعل ذلك فإن الأمر يتطلب البدء بالعمل على المتاحف والقيم التي تتبناها، والأنظمة التي تقوم على أساسها، فهذه إحدى الوسائل المهمة في التغير الاجتماعي»، وتضمن حديث يوجين تان، عرضاً لنماذج فنية وأشكالها المتعددة في إحداث التغير، من بينها معرض لأعمال الفنان Pablo Baens Santos، ومعرضه الفني: Awakenings: Art and Society in Asia 1960s-1990s، الذي يتحدث عن العلاقات الصعبة في المجتمع.

ولفت يوجين تان إلى أنه علينا أن ندرك أن الفنانين يتعاملون مع الأشكال الفنية التعبيرية، والعملية التحولية والتغير. وفي الستينيات والتسعينيات شُخصت على أنها مواجهة أيدلوجية، كونها طريقة للحركة الديمقراطية وسط آسيا، فالكثير من التجارب انعكست على طريقة تعامل الجمهور، لتشكيل المجتمع والهويات، وقال تان إنه على الصعيد اليومي، فإننا نتكلم مع هؤلاء الأشخاص، الذي يعملون بقوة لحماية التغير، باختبار التكنولوجيا الجديدة للحصول على القصص والتعبير الفني وتحويل الأشياء إلى تراكيب فنية مختلفة، ففي أواخر الستينيات في اليابان، كانت هناك مجموعات معروفة بالفنون الأدائية في شوارع توكيو، والتي ألقت انتباهاً نحو دعم مساهمتها ضد الدخول في الحرب في ذلك الوقت.