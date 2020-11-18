«العويس الثقافية» تعلن استمرار الترشيحات حتى نهاية ديسمبر المقبل

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن استمرار تلقيها ترشيحات المتقدمين لنيل جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها السابعة عشرة/2020 - 2021/.

كما أعلنت المؤسسة أن عدد المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للدورة السابعة عشرة بلغ 1816 مرشحاً في مختلف حقول الجائزة، إذ ترشح في الشعر 317 مرشحاً، وفي باب القصة والرواية والمسرحية 466 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 282 مرشحاً، وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 491 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي والعلمي 260 مرشحاً، وسوف تغلق الجائزة باب الترشح في 31 ديسمبر 2020.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد أعلنت فتح باب الترشيح للدورة 17 مطلع يناير 2020، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.

وعن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر - وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة - يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، وإذ تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لا تخضع لمعايير التحكيم، إذ يتم اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.

وتعمل المؤسسة حالياً على إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوافرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة موقع للمؤسسة: https://www.alowais.com/regform/وتهدف الجائزة التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 وتبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار/120 ألفاً في كل حقل/ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

يذكر أنه قد فاز في الدورة السابقة كل من علي جعفر العلاق (الشعر)، وعلوية صبح (لقصة والرواية والمسرحية)، والدكتور محمد لطفي اليوسفي (الدراسات الأدبية والنقد)، والدكتور حيدر إبراهيم علي (الدراسات الإنسانية)، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.