«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في الدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2020-2021.

وتضم القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة 27 عنواناً من 11 دولة عربية. وقد استحوذ فرع المؤلف الشاب على غالبية الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بواقع 28% من إجمالي الترشيحات، أي 646 عملاً متنوعاً.

وتضم القائمة الطويلة للفرع 14 عملاً توزعت على مؤلفين شباب من 9 دول عربية، هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسوريا وجمهورية مصر العربية والجزائر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين، وتوزعت العناوين بين أعمال سردية وشعرية ودراسات وأطروحات، وتضم العناوين الآتية:

«نزهة في فناء الشك» (ديوان شعري) للشاعر حسن عبده صميلي من المملكة العربية السعودية، والصادر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع عام 2019؛

«سيرة ذاتية للفراشة» (ديوان شعري) للشاعر محمد إسماعيل من جمهورية مصر العربية، والصادر عن دار بردية للنشر والتوزيع عام 2019؛ «كأنه الشعر» (ديوان شعري) للشاعر اليمني جبر بعداني، والصادر عن دار الأطياف للنشر والتوزيع عام 2019، «ست زوايا للصلاة» للكاتبة أميرة بدوي من مصر، الصادر عن دار العين للنشر عام 2020؛ «ليلة يلدا» للكاتبة غادة العبسي، كذلك من مصر، والصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع عام 2018؛ «خيڤا» للكاتب أحمد فرحات من مصر، والصادر عن دار كتبنا عام 2020؛ «ماليندي: حكاية الحلم الأفريقي» للكاتب محمد طرزي من لبنان، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2019؛ «لعلها مزحة» للكاتبة صالحة عبيد من الإمارات العربية المتحدة، والصادر عن منشورات المتوسط ودار ميلاد للنشر عام 2018؛ «ما تركت خلفي» للكاتبة شذى مصطفى من فلسطين، والصادر عن دار هاشيت أنطوان/نوفل عام 2020. «القضايا النقدية في رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» للباحثة السورية آلاء ياسين دياب، والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة السورية عام 2019؛ «إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية – دراسة نقدية (1999 – 2012)» للباحثة السعودية د. أسماء مقبل عوض الأحمدي، والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020؛ «مشكلة الكليات المنطقية - دراسة لحقيقة الكلي وآثاره من الجذور اليونانية إلى الفلسفة الحديثة» للباحث السعودي د. ماهر بن عبد العزيز الشبل، والصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون – ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020؛ «الروائية في المدوّنة السردية العربية النهضوية – دراسة في تداخل الخطابات» للباحثة الجزائرية د. فايزة لولو، والصادر عن دار الحامد للنشر والتوزيع عام 2020؛ «السمات الفنية والقيم الجمالية في الخطوط العربية على العمائر المملوكية، قلعتا (الكرك والشوبك) أنموذجاً (648 – 923 هـ/1250- 1517 م)» للباحث د. رفعت بوايزة من المملكة الأردنية الهاشمية، والصادر عن وزارة الثقافة الأردنية عام 2019.

أغلفة كتب القائمة الطويلة (من المصدر)

أما فرع أدب الطفل والناشئة فقد استقبل 244 ترشيحاً في الدورة الحالية، واشتملت قائمته الطويلة على 13 عملاً لمؤلفين من 7 دول عربية، هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومصر وتونس ولبنان وسوريا والمغرب. وضمت القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة:

«الغول ونبتة العليق» للكاتبة نسيبة العزيبي من الإمارات العربية المتحدة، والصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع عام 2019. «حكايات أميرة» للكاتب المصري عبد الحكيم محمود، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2020. «حديقة الزمرد» للكاتبة المغربية رجاء ملاح، والصادر عن دار المؤلف للنشر والتوزيع/معالم للنشر والطباعة عام 2019. «غافتان» للكاتبة الإماراتية نادية النجار، والصادر عن دار الهدهد للنشر والتوزيع عام 2019. «مرآة سيدة النهر» للكاتبة التونسية منيرة الدّرعاوي، والصادر عن دار ورقة عام 2020. «هكذا تحركت الدمى» للكاتبة اللبنانية أمل ناصر، والصادر عن مجموعة كلمات عام 2020. «جسر الديجيتال» للكاتب المصري ميشيل حنا، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 2019. «حكاية ورقة» للكاتب السوري عباده تقلا، والصادر عن دار الساقي عام 2020. «إجاصة ميلا» للكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين، والصادر عن دار الساقي عام 2019. «كيف فقدت البومة منقارها» للكاتب السعودي علي السبعان، والصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع عام 2020. «صانع القبعات» للكاتبة السعودية لطيفة الشلوي، والصادر عن دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع عام 2019. «رحلة فنان» للكاتب التونسي ميزوني بنّاني، الصادر عن دار المؤانسة للنشر عام 2020. «قطتي تؤلف كتاباً» للكاتب المصري أشرف أبو اليزيد، الصادر عن دار شجرة للنشر عام 2020.

هذا، وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعاً.