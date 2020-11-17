«المواقع» وأثرها في المنظومة المتحفية

أبوظبي (الاتحاد)

«فرصة للتأمل»، هو حوار جمع مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي، في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لندوة «المتاحف بإطار جديد»، والتي تركز حديث المشاركين فيها حول المحور الرئيسي الثاني للندوة وهو «المواقع» وأثرها في المنظومة المتحفية، بينما استهلت مارييت ويسترمان ومانويل راباتيه البرنامج الصباحي، بمراجعة دقيقة لمحتوى اليوم الأول، الذي تناول «المجموعات الفنية».

من جهته، اعتبر مانويل راباتيه، أن العمل المشترك الذي جمع متحف اللوفر ـ أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، انطلق من الموقع المشترك في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، حيث تتشكل القيم في محيط مليء بشغف نشر المعرفة، مؤدياً إلى خلق منصات نوعية ذات بعد دولي، تستضاف فيها أطر فاعلة بمختلف اللهجات واللغات.

كما لفتت مارييت ويسترمان إلى مسألة «الموقع» باعتباره مشاركة عالمية، يجعلنا نطرح الأسئلة على بعضنا البعض، لدعم حضور المتاحف، وبالأخص مناقشة تحول المؤسسات المتحفية من عملية جمع المجموعات الفنية، إلى مواقع لها سردها القصصي، معتبرة أنهم تمكنوا عبر الندوة من فتح مساحة المتاحف المغلقة، مقدمين إشارة رئيسية لمستوى المرونة المتميزة للمتاحف، رغم التحديات الضخمة.