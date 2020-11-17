المجمّع الثقافي ينظم سلسلة معـارض فنية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من المعارض الجديدة في إطار برنامجه للفنون البصرية خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري حتى 22 فبراير من العام المقبل في أبوظبي، وذلك في قاعات معارضه وافتراضياً عبر الإنترنت، لإبراز المواهب الإبداعية لمجموعة من الفنانين المخضرمين والناشئين من الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وخارجه. وينطلق البرنامج مع معرض «عبد الرحيم سالم: بين الصخب والسكينة»، الذي يقدم نظرة عامة عن الحياة الشخصية والمهنية للرسّام والنحّات الإماراتي عبد الرحيم سالم، وهو من الشخصيات المحورية في تطور المشهد الفني الإماراتي، ويأتي المعرض ليسلّط الضوء على النطاق الواسع لتعبيرات الفنان الإبداعية واستعراض أعماله الرئيسية وسرد أبرز الروايات خلال مسيرته الفنية الطويلة.

يجمع المعرض الثاني الذي يحمل عنوان «مهيرة» مجموعة من فناني الوسائط المتعددة والرسم التصويري احتفاءً بأعمال الفنان

عبد الرحيم سالم، ويشتركون معاً في إعادة تشكيل شخصية مهيرة (ملهمة الفنان والشخصية الرئيسية في لوحاته)، وبث الحياة فيها من جديد، حيث يستحضر عشرة فنانين متخصصين بالوسائط المتعددة شخصية «مهيرة» من خلال تكليفهم بإنتاج سلسلة من الأفلام القصيرة عنها، بينما يجسد 25 فناناً تصويرياً هذه الشخصية في لوحاتهم.

الفنانون المشاركون: أحمد الفلاسي، أروى عبد الله السلامي، أسامة أكزوم، بثينة مطر بن لاحج، برنارد جوارت، تشارلي رنا فيلاجراسيا، جاك لي، خالد محمد الأستاد، دانيل ملك، راشد الملا، رندا حدادين، رينالدو تامبونغ، ريما الدبس، ريم المزروعي، سارة العضايله، سالم الجنيبي، سلطان اليافعي، سرّاء عبد العزيز، سقاف الهاشمي، سلمى البنا، سمير الجابري، شانديب سيت، شينا أجان ماناتوكاندي، عبد الرحيم إبراهيم موسى فرج الله، عبير طباره طوقان، عصام فضل يوسف عقل، علا اللوز، ليودميلا بانينكوفا، لميا الشامسي، مانع المربوعي، محمد الكعبي، مريم البنعلي، منيرة ناجي، ميثاء المهيري وهاجر خالد المسكري.

يأتي المعرض الثالث والأخير تحت عنوان «كُتّاب الخيال»، وهو عبارة عن مجموعة قصصية لطلبة من أكاديميات الدار الاثنتي عشرة في أبوظبي والعين، تم اختيار كل منهم من خلال مسابقة الكتابة الإبداعية العربية التي أقيمت في العام الدراسي 2019-2020. وتم تكليف ثلاثة رسامين لتصوير القصص الفائزة وهي ستة أعمال أدبية للطلبة: نورة الحمادي، وحمدان المزروعي، وقيس أبو حنتش، وشمسة القبيسي، وشيخة الشبلي، والريم القبيسي.

وسيقدم معرض «كُتّاب الخيال» أيضاً 23 قصة إضافية من قصص الطلبة الذين حازوا تصنيف الوصيف في مسابقة الكتابة الإبداعية العربية.

بهذا الصدد، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تجسّد المعارض المتنوعة القادمة في المجمّع الثقافي جهودنا الدؤوبة لتعميق فهم الفنون وإثراء الحوار الثقافي وإبراز الممارسات الإبداعية الشابة في الإمارة. وانطلاقاً من مكانته كمركز عالمي للفنون، يلتزم المجمّع الثقافي بتنمية البيئة الثقافية للإمارة وذلك من خلال دعم ورعاية الفنانين وصقل مهاراتهم، ويشمل ذلك التركيز بشكل خاص على الفنانين الإماراتيين المعروفين مثل عبد الرحيم سالم، هؤلاء الرواد الرئيسيون في المشهد الفني المحلي الذين أنجزوا الكثير لدفع الحراك الثقافي وإثراء الحوار الفني، ويسعدنا أن نتمكن من تزويدهم بمنصة ليقوموا بعرض أعمالهم من خلالها وتقديمها لجماهير جديدة».