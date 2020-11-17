الأرشيف الوطني ينظم «ملتقى الشركاء الافتراضي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظم الأرشيف الوطني أمس ملتقى الشركاء الافتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار «معاً نتميز» وفي بداية الملتقى تم استعراض فيديو عن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأكد فرحان سعيد المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني، أن الملتقى يعد الجسر الذي يمتد نحو أفق التميز وهو المنصة الرائدة، لتعزيز أواصر الشراكة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق الجودة والكفاءة والاستدامة في بناء رصيد أرشيفي للوطن. وأضاف نتشارك في هذا الملتقى وأملنا كبير في أن نواكب تطلعات قيادتنا الحكيمة التي جعلت من الإمارات وطن الطموحات ونحن نقترب من عام رؤية الإمارات 2021 ونستشرف في عامنا هذا، عام الاستعداد للخمسين، مئوية الإمارات في عام 2071.

وتابع، إن طموحاتنا في الأرشيف الوطني كبيرة والشراكة سبيلنا إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة ببناء نظام أرشيف وطني حديث، والعمل على تنمية مقتنياتنا الأرشيفية، وتعزيز إتاحتها واستخدام أحدث الأساليب في التواصل المؤسسي والمجتمعي، وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، وبيئة عمل متميزة متطورة ونحن نحرص على استدامة هذه الأهداف وتحقيقها وفق أرقى المعايير وهذا يستدعي تعزيز التنسيق وتفعيله.

لقد استطاع الأرشيف الوطني بالتعاون والتنسيق المستمر والمنظم مع جهاتكم الموقرة، والمبني على بنود مذكرات التفاهم والاتفاقيات، أن ينجز مشاريع يفخر بها في الخطة الاستراتيجية 2017 و2020، والتي من أهمها: مشروع تنظيم وثائق وزارة الخارجية، ومشروع تنظيم وثائق وزارة شؤون الرئاسة، ومشروع رقمنه وتنظيم وثائق دائرة الصحة، ومشروع تنظيم وثائق أمانة جدة، والمرحلة الأولى من مشروع الأرشيف الرقمي، ومشروع إطلاق برامج أكاديمية متخصصة في الدراسات الأرشيفية مع جامعة السوربون (شهادة مهنية- بكالوريوس).

ولفت المرزوقي إلى أن الخطة الاستراتيجية الحالية في الأرشيف الوطني تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع، وأبرزها: إطلاق برامج أكاديمية متخصصة في الدراسات الأرشيفية (ماجستير) مع جامعة السوربون، ورقمنة أرشيف ديوان ولي العهد، ورقمنة مجموعة الكتب العربية النادرة بالتعاون مع جامعة نيويورك، والمرحلة الثانية من مشروع الأرشيف الرقمي.

وأكد أن الشراكة تعد خير تجسيد للعمل من أجل مستقبل زاهر يؤدي إلى التميز والريادة والاستدامة في الحفاظ على ذاكرة الوطن.

من جهتها أكدت بلقيس محمد النقبي، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، أن هناك 5 أهداف استراتيجية للأرشيف الوطني والتي تم تطويرها لتحقيق الرؤية والرسالة وهي، بناء نظام أرشيف وطني حديث وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة وتنمية مقتنيات الأرشيف الوطني وتعزيز إتاحتها وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي وتوفير بيئة عمل متميزة وتطويرها. كما تطرقت إلى إنجازات الهدف الاستراتيجي والتي تتضمن، بناء نظام أرشيف وطني حديث وتنمية مقتنيات الأرشيف الوطني وتعزيز إتاحتها وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي.