متخصصون: «السياق» هو السؤال الجوهري في عالم المتاحف

أبوظبي (الاتحاد)

تضمنت الجلسة النقاشية الأولى في ندوة «المتاحف بإطار جديد»: «من الاستحواذ على المقتنيات إلى سرد القصص: ما هو مستقبل المجموعات الفنية في المتاحف؟»، مناقشة مهمة حول مصير المجموعات الفنية، خلال الأزمة الصحية المتعلقة بـ«كوفيدـ 19»، وأكدت الشيخة حور القاسمي، رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون، خلال مداخلتها، الجهود المبذولة في جمع التشكيلات الفنية، ومحاولة تجهيز فضاء ملائم لهذه المشغولات، حتى تكون في وضع جيد وتستهوي الزوار، مؤكدة أهمية المجموعات الفنية لكل متحف. بالمقابل، اعتبر مايكل غوفان الرئيس التنفيذي ومدير واليس أننبرغ، متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون، أن سرد القصص حول تلك المجموعات، يجب ألا يكون بمنظور أحادي، قائلاً: «الناس عندما يتحدثون عن المتاحف، يعتقدون أنهم موضوعيون، ولكنهم ليسوا كذلك، فكل متحف مؤطر بشكل معين وبنظام معين، والسؤال الجوهري اليوم يكمن في السياق، فالتاريخ في تغير مستمر وليس ثابتاً، وهو ما يثير جدلاً كبيراً؛ لذلك فإننا نشجع على السرديات المتعددة في كل متحف». من جهتها، اعتبرت ثريا نجيم مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي، متحف اللوفر أبوظبي، أن لكل متحف ومعرض خصوصيته، وهناك بالطبع رواية عالمية ذات نزعة فردية في المتاحف العالمية، وما يعملون عليه في متحف اللوفر أبوظبي، هو مقاربة، قائمة على مجموعة من المحاور المعاصرة، فكل عمل فني لا يروي قصة واحدة، بل قصصاً متعددة بناءً على الزاوية التي تمت فيها المقاربة.

وتحدث ميخائييل بيوتروفسكي مدير متحف هيرميتاج روسيا، عن أهمية ندوة «المتاحف بإطار جديد»، في كونها إعادة لتشكيل المتاحف، معتقداً أنه علينا أن نجعل التشكيلات الفنية تتحدث، وتجسد الشخوص والأحداث التي تمثلنا بإثراء الكثير من الأسئلة، وتحديداً في أوقات ضبابية، فإن المتاحف تمثل جرعات الأدوية التي تجعل الناس يحافظون على صحتهم، وخصوصاً الصحة الروحية.