مجلس إدارة جديد لـ «كُتّاب الإمارات» برئاسة العميمي

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن وزارة تنمية المجتمع قرار وزاري رقم (312) لسنة 2020، بشأن تعيين مجلس إدارة جديد مؤقت لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، يضم المجلس الجديد سلطان بن بخيت العميمي رئيساً، وعضوية كل من حارب خميس الظاهري، عائشة إبراهيم سلطان، نجيب عبدالله الشامسي، وصالحة عبيد غابش يعقوب.

ويتولى مجلس الإدارة المؤقت صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية، وسيقدم المجلس الجديد تقريراً دورياً إلى الوزارة حول سير عمل الاتحاد، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات.

ومن جانبه، توجه رئيس مجلس الإدارة سلطان العميمي بالشكر الكبير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لاتحاد الكتاب على كافة الأصعدة، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد الكتاب، على دعمه اللامحدود الذي يقدمه لاتحاد الكتاب منذ عقود طويلة، واهتمامه المستمر بشؤون الأدباء والكتّاب في الإمارات، كما توجه العميمي بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما قدمه وأنجزه خلال الفترة السابقة، وأكد أنه سيعمل وأعضاء مجلس الإدارة الجديدة خلال الفترة القادمة على تعزيز دور اتحاد الكتاب ومكانته الثقافية التي وصل إليها محلياً وعربياً، من خلال التواصل والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية وكافة الأدباء والكتّاب في الإمارات، بما يحقق طموحات الاتحاد خلال الفترتين الراهنة والمستقبلية.