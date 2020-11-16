«الشارقة للفنون» تصدر 6 كتب جديدة في 2020

الشارقة (وام) - أصدرت مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها للنشر، مجموعة من الكتب والمطبوعات الجديدة لعام 2020، تتضمن دراسات عن كبار الفنانين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحوثاً فكرية ونقدية تتناول القضايا الملحة في الفن المعاصر، بالإضافة إلى المنشورات المتصلة بالمبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها المؤسسة.

وتشمل الإصدارات الجديدة كتابين يبحثان في التجربة الفنية لاثنين من أعلام الفن عربياً، وهما حسن شريف وعبدالحي مسلم زرارة، وكتابين يوثقان للنسخة الأخيرة من «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وكتاب «الفن في زمن القلق»، بالإضافة إلى النسخة الثانية من كتاب القصص المصورة «كورنيش».

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المؤسسة، إن «برنامج النشر في المؤسسة يشكل إحدى الوسائل الأساسية في التعاون مع الفنانين والقيّمين والمؤسسات من جميع أنحاء العالم لإنتاج كتب ومنشورات من شأنها تعزيز حضور وأثر مبادرتنا الفنية، مثل بينالي الشارقة ومعارضنا على مدار العام من جهة وإبراز الإسهامات التي قدمها فنانون مؤثرون عبر طرح دراسات معمّقة تتناول مسيرتهم الإبداعية وتجلياتها ومكانتها من جهة أخرى». وأضافت «أننا نواصل من خلال مجموعة الإصدارات المهمة هذه التزامنا بتوفير إنتاج فكري يلعب دوراً محورياً في دعم الممارسة الفنية عبر رفدها بالجانب النظري والنقدي».