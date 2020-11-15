انطلاق ندوة «المتاحف بإطارٍ جديد» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي عن انطلاق الندوة الرقمية العالمية التي ينظمانها تحت عنوان «المتاحف بإطارٍ جديد»، ابتداءً من يوم غد الاثنين 16 نوفمبر 2020، وستكون تسجيلات برنامج الأيام الثلاثة للندوة متاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني المخصص وقناة اليوتيوب.

إلى جانب ذلك، سيتم توفير تسجيلات الحلقات النقاشية باللغة الإنجليزية بعد ساعات قليلة من انتهاء كل جلسة، ويمكن مشاهدة التسجيلات المترجمة باللغتين العربية والفرنسية مباشرة بعد اختتام فعاليات الندوة.

سيناقش المشاركون في ندوة «المتاحف بإطارٍ جديد» المسؤوليات والتحديات الجديدة التي تواجه قطاع المتاحف في المرحلة الراهنة، فضلاً عن الفرص المبتكرة التي يمكن للمتاحف الاستفادة منها. وسيتمحور النقاش في الندوة حول ثلاث ركائز رئيسية يتم تصنيف المتاحف بناءً عليها، وهي «المجموعات الفنية» في 16 نوفمبر، و«المبنى أو الموقع» و«الأشخاص» الجزء الأول في 17 نوفمبر، و«المبنى أو الموقع» و«الأشخاص» الجزء الثاني في 18 نوفمبر. ويتضمن البرنامج حلقات نقاشية وكلمات رئيسية ودراسة حالات، تليها فرص للجمهور للتواصل في حلقات منفصلة ومواصلة النقاشات في «المقهى العالمي الافتراضي».

وقد نظم معهد جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من ورش العمل سبقت الندوة بعنوان «أصوات بلا إطار»، والتي تم تصميمها لتمكين المشاركة الفاعلة لمجموعة واسعة من الأصوات قبل الندوة وخلالها.

ويستمر برنامج الندوة اليومي من 16 إلى 17 نوفمبر من الساعة 11:00 صباحاً إلى 9:00 مساءً، وفي 18 نوفمبر من الساعة 2:30 بعد الظهر، إلى الساعة 6:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.