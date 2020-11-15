«محاكم التفتيش» الأكثر توزيعاً لـ «منشورات القاسمي»

الشارقة (الاتحاد)

تصدر كتاب «محاكم التفتيش» تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس، تحقيق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الكتب الأكثر توزيعاً في جناح منشورات القاسمي في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والثلاثين، والذي اختتم أمس الأول، خاصة أن الندرة الشديدة في وثائق كتاب «محاكم التفتيش» يجعل هذه المجموعة هامة على نحو استثنائي عربياً وعالمياً، والكتاب إصدار 2020 في مجلدين، وتم توزيعه في دولة الإمارات والعديد من العواصم العربية والعالمية، يتناول في تحقيقه ثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس عبر وثائق دقيقة وواقعية، حصل عليها الباحث والمؤرخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي من مصادرها الأصلية، وكانت «منشورات القاسمي».

من جهة أخرى، وعلى هامش الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 317 ناشراً و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، عقدت منشورات القاسمي اتفاقاً مع دار نشر «Antares LTD, Mashtots ave» من جمهورِية أرمينيا لترجمة كتاب «سرد الذات» إلى اللغة الأرمنية.

وقال مهند أبو سعيدة مدير «منشورات القاسمي»، الذي وقع الاتفاق مع دار النشر الأرمينية: إن كتاب «سرد ذات» لمؤلفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كان قد تمت ترجمته إلى 12 لغة، حيث يلاقي إقبالاً كبيراً في معظم المعارض العربية والدولية للكتاب، كذلك من قبل الدارسين والباحثين والطلبة العرب، ممن يهتمون بقراءة الأدب الإماراتي.



