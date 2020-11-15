مرام علوش: الجائحة نشّطت التفكير الإبداعي

الشارقة (الاتحاد)

أكد مرام علوش، رئيس قسم التسويق شركة ليلاك، أن جائحة كورونا أوجدت مع بداية العام الجاري ثقافة جديدة في التعامل مع شبكة الإنترنت، وغيرت مجرى حياة الأفراد وواقع عمل الشركات حول العالم، مشيراً إلى أن تأثير الوباء كان سلبياً على بعض القطاعات الاقتصادية، وإيجابياً على بعضها الآخر، لكنها في الوقت ذاته نشّطت التفكير الإبداعي.

جاء ذلك خلال جلسة قدمها علوش، بعنوان «العلامات التجارية وكوفيد 19»، وذلك ضمن جلسات منصات التواصل الاجتماعي، التي شهدها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 39 التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة على مدى 11 يوماً.

وتحدث علوش عن سلوك الأفراد في بدايات انتشار الوباء ومحاولاتهم لكسر العزلة التي فرضها الحجر المنزلي، والخروج إلى الحياة الاجتماعية التي لم يبق منها سوى منصات وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار السلوكيات الرقميّة الجديدة من قبل الأشخاص حتى بعد فترة رفع الحظر، ما أدى لتحويل هذه السلوكيات إلى ثقافة جديدة في استخدام العالم الرقمي.

وقال: «هذا الواقع الجديد دفع الكثير من الباحثين والأكاديميين إلى دراسة التغيرات الحاصلة في اهتمامات الأشخاص والمجتمع وكذلك السلوك الاستهلاكي وكيفية تأمين حاجات الأفراد، كما أن خبراء التسويق ركزوا في دراساتهم لمعرفة متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم للبدء بمحاولة ترجمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت وتحديد الأساليب والسياسات الخاصة بنشاط الشركات وإطلاقها.

وأضاف علوش: »من الجوانب الإيجابية لهذه الأزمة، أن الفيروس أجبرنا على استخدام الإنترنت بشكل لم نكن نستخدمه من قبل، حتى أصبح مصدراً أساسياً وحاجة ملحة للتواصل مع بعضنا البعض، ومشاركة المعلومات والتسوق والتوصل إلى حلول جماعية".



