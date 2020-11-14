«منحة الترجمة» تستقبل 1014 ‬طلباً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تسلّمها 1014 ‬طلباً ‬للترجمة، ‬للحصول ‬على ‬منحة ‬صندوق ‬معرض ‬الشارقة ‬الدولي ‬للكتاب ‬للترجمة ‬والحقوق، ‬والتي ‬تقدّم ‬سنوياً ‬إلى ‬الناشرين ‬المشاركين ‬في ‬البرنامج ‬المهني ‬الذي ‬ينظّمه ‬المعرض ‬قبيل ‬انطلاقه ‬كلّ ‬عام ‬خلال ‬شهر ‬نوفمبر، ‬كما ‬أعلنت ‬عن ‬استمرار ‬فتح ‬باب ‬التسجيل ‬أمام ‬المبدعين ‬حتى ‬فبراير ‬المقبل.

ويأتي الصندوق ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي دعا لها خلال افتتاحه للدورة الـ30 ‬من ‬المعرض، ‬بهدف ‬تشجيع ‬حركة ‬الترجمة ‬العربية ‬والعالمية، ‬من ‬خلال ‬تقديم ‬منح ‬مالية ‬للناشرين ‬لمساعدتهم ‬على ‬ترجمة ‬أبرز ‬إصداراتهم ‬إلى ‬لغات ‬أخرى، ‬وتتراوح ‬قيمة ‬المنحة ‬الواحدة ‬بين ‬1500-4000 ‬دولار ‬أميركي ‬تغطي ‬تكلفة ‬ترجمة ‬الكتاب، ‬كلياً ‬أو ‬جزئياً.

أرقام ومشاركات

وضمّت قائمة طلبات الترجمة من (اللغة العربية إلى اللغات العالمية) 15 ‬لغة، ‬منها ‬48 ‬إلى ‬اللغة ‬التركية، ‬و39 ‬إلى ‬الإنجليزية، ‬فيما ‬تلقى ‬الصندوق ‬طلبات ‬ترجمة ‬إلى ‬البرتغالية ‬بلغت ‬32 ‬وإلى ‬المقدونية ‬19، ‬إلى ‬جانب ‬26 ‬طلباً ‬إلى ‬اللغة ‬الأرمنية، ‬و12 ‬إلى ‬الصربية، ‬ووصلت ‬طلبات ‬الترجمة ‬إلى ‬اللغة ‬الجورجية ‬9، ‬و8 ‬إلى ‬كلّ ‬من ‬الأوكرانية ‬والمالايالامية، ‬و‬7 ‬طلبات ‬إلى ‬اللغة ‬النيبالية، ‬ومثلها ‬للفرنسية، ‬و‬5 ‬طلبات ‬إلى ‬الروسية، ‬إضافة ‬إلى ‬3 ‬للترجمة ‬إلى ‬اللغتين ‬الإسبانية ‬والأردية، ‬وطلباً ‬واحداً ‬إلى ‬الإستونية. وبلغت عدد اللغات التي تسلم الصندوق طلبات للترجمة عنها 16‏‭ ‬لغة.

صورة الثقافة العربية

وحول هذه المشاركات أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن صندوق منحة الترجمة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في النهوض بواقع الترجمة من وإلى العربية، والاستثمار فيها لتقديم الصورة الجوهرية والحقيقية عن الثقافة العربية وتاريخها، وأوضح أن أهداف الصندوق تتجسد على أرض الواقع اليوم بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقاها هذا العام، إذ تكشف حجم اهتمام الأدباء والمفكرين ودور النشر في نقل أعمالهم من العربية إلى اللغات الأجنبية.