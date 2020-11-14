فاطمة المزروعي: المعرض جسر تواصل مع العالم

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة فاطمة المزروعي، صاحبة مؤسسة حكايات للكتب، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب منارة ثقافية واجتماعية، وجسر تواصل بين مختلف بلدان العالم، وقد رسّخ وجوده على مدى سنوات عديدة بمبادراته الفعالة التي تجمع الأدباء والرسامين والمؤثرين، وكل العاملين في صناعة الكتاب والمعرفة.

وخلال مشاركتها في الدورة 39 من المعرض، قالت الدكتورة المزروعي: «لعل من أهم عوامل تميز المعرض تواصله الدائم مع المثقفين والناشرين، لسماع آرائهم والتواصل معهم من أجل التطوير».

وتحدثت الدكتورة المزروعي عن هدف مشاركة مؤسسة حكايات في معرض الشارقة الدولي للكتاب بقولها: «تستهدف المؤسسة من خلال هذه المشاركة المساهمة في حركة النشر، عبر تركيزها على عدة جوانب منها نشر الكتاب الإماراتي المتميز في مجال أدب الأطفال، والذي يركز على الهوية الخليجية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص».

ولأن اللعب جزء مهم في الطفولة، وله فوائد عدة منها الترويحية والتعليمية، أشارت المزروعي إلى أن المؤسسة قامت بتصنيع الألعاب المبتكرة، التي تسهم بتعزيز الهوية الوطنية وتركز على التراث الإماراتي. وختمت حديثها بالإشارة إلى جوانب من تجربتها الإبداعية الخاصة.