أثر الثقافات المحلية على الأدب

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الأخير من الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «عالمين»، استضافت الكاتبة والروائية الأوغندية جينيفر نانسوبوجا ماكومبي، والروائي والشاعر الإماراتي سلطان العميمي، وتطرقت الجلسة إلى أثر الثقافات المحلية على الأدب وتداعيات «كوفيد-19».

ما بعد كورونا

واستهلت ماكومبي الجلسة بالإعلان عن شروعها في تأليف عمل أدبي للأطفال، بعد أن تماثلت للشفاء من كورونا، مؤكدة أهمية التعاون وتضافر الجهود العالمية للقضاء على الوباء. وحول مدى تأثير وبروز الثقافة الأوغندية في أعمالها، قالت: «عمدت من خلال أعمالي إلى تسليط الضوء على التراث الأوغندي، بما يتضمنه من عادات وتقاليد وموروث».

كتابة عابرة للحدود

وبدوره أعرب العميمي عن فخره واعتزازه بالتراث والتاريخ والهوية الإماراتية، مؤكداً أن ثقافات الأمم وموروثها من العادات والتقاليد، يؤثر بشكل كبير في أعمال أدبائها، فالكاتب عادة ما يبدأ بمحيطه الجغرافي والديموغرافي، قبل أن يتحول إلى الكتابة العابرة للحدود، مشدداً على ضرورة تنوّع الكتابة كأداة للتواصل مع الآخر، والاطلاع على ثقافته أيضاً. وحول الأوضاع الصحيّة العالمية، بيّن الكاتب أنه على الرغم من حاجة الكتاب والأدباء إلى العزلة بين الحين والآخر لممارسة شغفهم الإبداعي، إلا أن العزلة التي فرضتها الجائحة كانت قاسية، نظراً لتبعاتها على مختلف شعوب العالم. وبين أنه تمكن، رغم صعوبة الظروف، من تحويل التحدي إلى فرص.