إليزابيتا دامي: أعشق الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، مؤلفة سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون»، عن انتهائها من تأليف أحدث كتبها الذي سيصدر قريباً عن دار «كلمات» المختصة بنشر كتب الأطفال باللغة العربية والتي تتخذ من الشارقة مقراً، وقالت: «كافة شخصيات الكتاب جديدة، وستتم ترجمته إلى لغات مختلفة لاحقاً، وهو هديتي الخاصة للشارقة التي أعشقها»، جاء ذلك خلال جلسة افتراضية أقيمت عبر منصة «الشارقة تقرأ»، وأدارتها المذيعة آنا روبرتس، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

خمس قواعد

وقدمت دامي عدداً من النصائح للأطفال الذين يريدون أن يصبحوا كتّاباً: «هناك خمس قواعد بسيطة ساهمت بجعل شخصية الفأر جيرونيمو ستيلتون المغامر الشخصية المفضلة للأطفال حول العالم، أهمها طلب النصيحة أو المساعدة ممن يمتلكون الخبرة، مثل المعلمين والآباء والأمهات، فقبل البدء بكتابي الأول، طلبتُ النصيحة من والدي الذي كان يعمل ناشراً»، وأتبعت: «القاعدة الثانية المهمة التي أتبعها هي التعاون، ومشاركة الأفكار ومناقشتها مع الأصدقاء، والاستماع إلى توصياتهم، لأن هذه الممارسات تسهل المهمة وتجعلها أكثر متعة، والقواعد المتبقية هي التفاعل مع الناس، والصبر والقوة مع المحافظة على التواضع، والأهم هو الإيمان بقدراتك وبأفكارك، فإذا لم يؤمن الكاتب بأفكاره، لن يستطيع إيصالها للآخرين، وينبغي للكاتب أن يتذكر دائماً أن الأفكار الجيدة يجب أن تنفع كل الناس وليس الكاتب وحده».

ثقوا بقوة الخيال

وحول تجربتها، أشارت دامي إلى أنها نشرت أول كتاب ضمن سلسلة «كنز العين الزمردية المفقود» في عام 2000، ونمت السلسلة ليصل عدد كتبها إلى 120 كتاباً بيع منها أكثر من 16 مليون نسخة، وترجمت إلى 50 لغة من بينها العربية. واختتمت بنصيحة أخيرة للكتّاب الصغار: «ثقوا دائماً بقوة الخيال، واحملوا معكم دفتراً صغيراً لتدوين أي أفكار أو ملاحظات أو خواطر».