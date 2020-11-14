بكاميرا مصنوعة سنة 1936.. الداوود يوثق عراقة المعرض

الشارقة (الاتحاد)

تعاقبت الكثير من الأجيال على المعرفة والثقافة وحضرت بين أروقة وردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ انطلاقته في العام 1982، سواء كانت أصواتاً روائية أو شعرية أو أدبية لها بصمتها في الحراك الثقافي العربي والعالمي، وصولاً إلى الأجيال الجديدة التي تربّت على حبّ الكتاب والمعرفة في الحدث، واليوم يوثّق المصور الصحفي نادر الداوود الحدث الثقافي بكاميرا يؤكد أن عُمرها نحو 84 عاماً، وأنها نسخة من إصدار الكاميرات الألمانية الشهيرة والنادرة «لانكا 2» بهيكلها الذهبي، التي كان قد أطلق منها 1110 إصدارات منها 30 ذهبية.

ويلفت الداوود، الذي يحرص على أن يوثّق الحدث الثقافي ويرصد فعالياته وأنشطته، إلى أن الكاميرا تنتمي إلى الجيل الأول من إصدارات الـ SLR (أحادية العدسة) بهيكل معدني ومذهّب مغطى بجلد طبيعي، مشيراً إلى أنها لا تحتوي على أي مقاييس ضوئية، كما أنها تعمل بشكل يدوي بالكامل ولا تمتلك أي مشغلات تعتمد على الطاقة الكهربائية أو الشمسية أو البطاريات وغيرها، بل بشكل ميكانيكي، توكل مهمتها لمحرّكات دقيقة وخاصة.