«غونكور» في 30 نوفمبر

ترجمة: مدني قصري

أعلن أكاديميو جائزة غونكور الفرنسية، أن حفل توزيع جوائزها سيقام في 30 ‬نوفمبر، ‬حتى ‬لو ‬اضطرت ‬المكتبات ‬للإغلاق ‬بسبب ‬وباء «كورونا».

‬وقالت ‬أكاديمية ‬غونكور ‬في ‬بيان ‬صحفي: «الكل ‬مصرُّون ‬على ‬أن ‬يتمكن ‬الجميع ‬من ‬شراء ‬كتب ‬احتفالات ‬نهاية ‬العام»‬. ويوم ‬الخميس ‬الماضي، ‬ألمح ‬رئيس الوزراء الفرنسي ‬جان ‬كاستكس، ‬إلى ‬إمكانية ‬إعادة ‬فتح ‬الأعمال ‬التجارية «‬غير ‬الأساسية»‬، ‬اعتباراً ‬من ‬1 ‬ديسمبر. وكان ‬من ‬المقرر ‬في ‬البداية ‬تسليم ‬جائزة ‬غونكور، ‬وهي ‬أرقى ‬الجوائز ‬الأدبية ‬الفرنسية، ‬في ‬10 ‬نوفمبر. واتبعت جوائز أخرى، في فرنسا، هذا الخط، مثل ‬جائزة ‬رينودو، وجائزة أنتيراليي، ‬وكذلك ‬غونكور ‬لطلاب ‬الثانوية. ويزداد الإقبال عادة على شراء الكتب الفائزة، ويحق لأصحاب المكتبات بيع الكتب المطلوبة مسبقاً عن طريق المراسلة تفادياً لمخاطر العدوى بالوباء، وقالت أكاديمية غونكور: في انتظار ذلك، شكراً للقراء لتفضيلهم، عند شراء الكتب، طريقة «انقر واستلم»‏‭‭ .