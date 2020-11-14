ترجمة: مدني قصري
أعلن أكاديميو جائزة غونكور الفرنسية، أن حفل توزيع جوائزها سيقام في 30 نوفمبر، حتى لو اضطرت المكتبات للإغلاق بسبب وباء «كورونا».
وقالت أكاديمية غونكور في بيان صحفي: «الكل مصرُّون على أن يتمكن الجميع من شراء كتب احتفالات نهاية العام». ويوم الخميس الماضي، ألمح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إلى إمكانية إعادة فتح الأعمال التجارية «غير الأساسية»، اعتباراً من 1 ديسمبر. وكان من المقرر في البداية تسليم جائزة غونكور، وهي أرقى الجوائز الأدبية الفرنسية، في 10 نوفمبر. واتبعت جوائز أخرى، في فرنسا، هذا الخط، مثل جائزة رينودو، وجائزة أنتيراليي، وكذلك غونكور لطلاب الثانوية. ويزداد الإقبال عادة على شراء الكتب الفائزة، ويحق لأصحاب المكتبات بيع الكتب المطلوبة مسبقاً عن طريق المراسلة تفادياً لمخاطر العدوى بالوباء، وقالت أكاديمية غونكور: في انتظار ذلك، شكراً للقراء لتفضيلهم، عند شراء الكتب، طريقة «انقر واستلم» .