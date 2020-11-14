«كلمة» يصدر ترجمة رواية «سانكا» للكاتب زاخار بريليبين

أبوظبي (الاتحاد) - أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة رواية «سانكا»، لمؤلفها زاخار بريليبين، ونقلها إلى اللغة العربية الدكتور تحسين رزاق عزيز. وتم إصدار رواية «سانكا» لأول مرة باللغة الروسية في عام 2006 في 411 صفحة من القطع المتوسط. ثم صدرت عدة مرات من دور نشر مختلفة وبأعداد كبيرة. وتستعرض الرواية حركة المعارضة (وفق خيال الكاتب)، وعلى وجه الخصوص المعارضة الراديكالية. ونرى من خلال عَينَي المؤلف الحركة الاحتجاجية من الداخل، ونراقب مصير وأفكار ومشاعر الشخصية الرئيسة في الرواية -الشاب ساشا. كما نرى العالم من خلال البطل الخيالي سانكا تيشين الناشط في «اتحاد المبدعين الوطني اليساري الراديكالي» الذي أسسه المثقف كوستينكو (شخصية من خيال الكاتب).

ويصنِّف النقاد الروس رواية «سانكا» ضمن أفضل الروايات الروسية التي صدرت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد مدح الرواية الكثير من الكتّاب الروس من بينهم إدوارد ليمونوف وألكسندر بروخانوف وأشاد الأخير، على وجه الخصوص «باللغة الرائعة والمتينة التي كُتِبَت بها الرواية». وشبهها أساتذة الأدب الروسي المعاصر في جامعة «فارونيش» برواية «الممسوسون» للكاتب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي، وبعضهم شبهها برواية «الأم» للكاتب الروسي السوفييتي ماكسيم غوركي، من حيث الأهمية والسياق.

جوائز وترجمات

ونالت الرواية العديد من الجوائز، من بينها: جائزة أوريكا (2006) والجائزة الأدبية لعموم الصين «أفضل كتاب أجنبي لعام 2006» (2007). وجائزة ليف تولستوي الأدبية «ياسنايا بوليانا» (2007). وتُرجمَت إلى العديد من اللغات الأجنبية، من بينها: اللغة الصينية والبولونية والصربية والفرنسية والألمانية والرومانية والإيطالية وغيرها من اللغات.

المؤلف والمترجم

ومؤلف الرواية زاخار بريليبين، واسمه الحقيقي يفغيني نيكولايفيتش بريليبين، ولد في قرية بالقرب من مدينة ريزان في عام 1975، وهو كاتب ولغوي وناشر روسي. له نشاطات متنوعة اجتماعية وثقافية وسياسية وشارك في مشاريع إبداعية مختلفة، فهو منتج ورئيس تحرير ومقدم برامج تلفزيونية وموسيقي وممثل. وقد شغل عدة مواقع ثقافية آخرها نائب المدير الفني لقسم الأدب في مسرح موسكو الفني. وهو حائز على جائزة حكومة الاتحاد الروسي في مجال الثقافة وعدد من الجوائز الأخرى من بينها جائزة أفضل المبيعات الروسية وجائزة البوكر الروسي لعدة سنوات ولعدد من الروايات من بينها رواية «سانكا».

والمترجم الدكتور تحسين رزاق عزيز، دكتوراه لغة روسية، من مواليد العراق 1963. وقد عمل بصفة أستاذ في قسم اللغة الروسية في جامعة بغداد. وعمل مترجماً تحريرياً وشفوياً. ونشر أكثر من 30 بحثاً باللغة الروسية واللغة العربية في المجلات العلمية الروسية والعربية والعراقية. وترجم أكثر من 30 كتاباً في مجال اللسانيات والرواية. حائز جائزة نوار للمترجمين العراقيين عن اللغة الروسية للعام 2019. رئيس تحرير مجلة «الثقافة الأجنبية» من عام 2016 إلى بداية عام 2020.