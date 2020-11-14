مؤلفات تروي تاريخ الرياضة

الشارقة (الاتحاد)- يحظى الزائر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الأعمال التي تسلّط الضوء على الثقافة الرياضية، تقدمها دور النشر المشاركة في الحدث، تتراوح في مضامينها بين المعارف الرياضية الأساسية، والآثار والمنجزات التي حققها عدد من النجوم في ميادين المنافسات.

وقدمت دار «ماهي» للنشر والتوزيع كتاب «فسيولوجيا التدريب»، للأستاذ الدكتور عامر فاخر شغاتي، ضمن «سلسلة التقدم في مجال العلوم الرياضية»، ويطرح العديد من المعلومات والمصطلحات الرياضية والفسيولوجية الطبية، التي يتعين الأخذ بها عند التدريب لتحقيق الإنجاز وتحسين المستويات الرياضية.

ويستعرض الكتاب عدة محاور من أبرزها التدريب على التمارين، ونظريات التدريب ومنهجياته، والتكيف على التدريب، إلى جانب الحديث عن خواص متلازمة انخفاض الأداء اللاإداري، ونتائج البحوث العلمية والتخطيط المرحلي لعناصر محددة للياقة الجسدية وغيرها من المعارف.

وفي الوقت نفسه، أخذ الحدث من خلال كتاب الصحفي المصري عماد أنور «حكاية بطل» الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع، القارئ في جولة ثرية تروي سيرة لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، ومنجزاته التي حققها خلال مسيرته وإسهاماته في الصعود بمنتخب بلاده نحو نهائيات الحلم (المونديال الروسي بعد غياب دام 28 عاماً)، إلى جانب الحديث عن حياة صلاح منذ الصغر ونشأته المتواضعة ومشواره الذي بدأه من وطنه ووصل به إلى العالمية.. إلى جانب مؤلفات أخرى تتناول سير لاعبين في مختلف ميادين الرياضة.

وعرضت رفوف الحدث سلسلة من الأعمال الثقافية الرياضية المتخصصة التي تتحدث عن الكثير من المعايير والمهارات الخاصة، سواء على صعيد التحكيم والألعاب الجماعية واكتشاف المواهب، حيث يبيّن كتاب «التحكيم في لعبة كرة السلة - سؤال وجواب» للحكم الدولي السابق الدكتور ماجد الدالي، أبرز الجوانب المتعلقة بفنيات تحكيم اللعبة والمعايير التي يعتمد عليها كبار الحكّام في اللعبة، ضمن معايير أساسية تستند إلى قانون كرة السلة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة، وقانون الميني باسكت 2005 وقانون البارسيل - الاتحاد الدولي لكرة السلة العام 1998.

ويسلّط كتاب «موسوعة الألعاب الجماعية والإصابات والتأهيل»، للمؤلفين الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم شحادة من كلية التربية الرياضية -أبوقير جامعة الإسكندرية، ومجدي محمد عبدالله، عضو نقابة المهن الرياضية - شعبة التدريب، الذي يعنى بالحديث عن محاور متعددة ومتخصصة في الرياضات الجماعية، ويعرف بها وبما تتضمنه من معايير وقواعد وأسس، إلى جانب معلومات تتناول معالجة الإصابات الرياضية والتأهيل البدني للاعبين وغيرها الكثير.