8 كتب لتأسيس مشروعات ناجحة

الشارقة (الاتحاد) - تبرز دور نشر مشاركة في الدورة 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، نخبة من الإصدارات التي تنصح من خلالها رواد الأعمال الجدد باتباع أفضل الخطوات التي تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم والدخول إلى سوق العمل بثقة وخطوات مدروسة.

وتطل مكتبة جرير السعودية على زوارها بكتاب يحمل عنوان: «كيف تبدأ مشروعك في ستة أسابيع» للكاتب رواندا أبرامز، الذي يقدم من خلال مؤلفه برنامجاً مفصلاً خطوة بخطوة لتأسيس شركة ناجحة وإدارتها في وقت سريع، حيث يغطي الجوانب الخاصة بتأسيس الشركة بدءاً من استخراج التراخيص، مروراً بالحسابات والتسويق، وانتهاء بإنشاء منفذ لبيع المنتجات وربح الأموال، ويهتم الكتاب أيضاً بمن لديهم شركات قائمة ويرشدهم إلى آليات تحسين الأداء والتسويق والاهتمام بالجوانب الأساسية لتطوير الشركة.

كما توفر مكتبة جرير كتاباً آخر بعنوان «كيف تنشئ مشروعاً تجارياً وتديره وتحافظ عليه» للمؤلفين جريجوري إف. كيشيل وباتريشيا جانتر كيشيل، ويتناول كل مرحلة من عمليات المشروع، بدءاً من اختيار الفكرة المناسبة للمشروع إلى التمويل وكيفية تأمين المال للبدء فيه والترويج له، وصولاً إلى أفضل الطرق للعثور على الموظفين الجيدين، إلى جانب شرح مفصل حول كيفية قياس التقدم في المشروع ومراقبة الجوانب التي تحتاج إلى التحسين.

وتقدم المجموعة العربية للتدريب والنشر كتاب «الريادة وأسرار الانطلاق في دنيا الأعمال» من تأليف ديفيد جونز الذي يرشد من خلاله رواد الأعمال إلى كيفية إنشاء علامة تجارية وسط عالم يسوده التغيير، وأساليب البدء الصحيح لظهور رجال الأعمال وقوة تأثير الشركة بدءاً من تطوير المنتج وصولاً إلى خدمة المستهلك.

ويسرد كتاب «حاضنات الأعمال ودورها في بناء القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الذي تعرضه دار جليس الزمان للنشر والتوزيع الأردنية، للدكتورة ماجدة سليمان ارتيمة، عوامل نجاح حاضنات الأعمال وطرق تقييمها وتمويلها ودورها في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، إضافة إلى تناوله لمفهوم القدرة التنافسية وأنواعها وعناصرها واستراتيجيات تحديدها، ودور وأهمية التخطيط الاستراتيجي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات في بناء القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة.

وتعرض الدار العربية للعلوم «ناشرون» اللبنانية كتاب «بَسّط - كيف تنجح أفضل الأعمال التجارية في العالم» لغريغ لوكوود، ويركز على مبادئ أساسية واقتصادية تساعد رواد الأعمال على تقديم أعمال جديدة وعظيمة تغني العالم والجمهور المستهدف، كما يوضح المبادئ الفعالة في الأعمال التجارية التي توفر على الأشخاص جهوداً كبيرة وتمنعهم من سلوك الطرق المسدودة.

ويسلط كتاب «إدارة الذات وفن قيادة الآخرين» للدكتور الحديدي محمد أحمد، والذي تعرضه دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع المصرية، الضوء على أنماط وأساليب القيادة الإدارية ومشكلاتها وأخلاقياتها، كما يتحدث عن كيفية تنمية المهارات القيادية ومواصفات القائد الإداري المبدع وكذلك مهارات القائد الناجح بالإضافة إلى كيفية بناء وإدارة فريق العمل، كما تقدم الدار كتاباً آخر للكاتب نفسه بعنوان «إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ويتناول علم إدارة المشروعات الصغيرة ومهارات تقييمها.

ويناقش كتاب «أصول الإدارة والتنظيم» الذي تقدمه دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع المصرية للدكتور محمد المغربي، أساسيات الإدارة وتطور الفكر الإداري وأصول التنظيم الإداري، إلى جانب التخطيط وعملية الاتصالات الإدارية وآليات صناعة القرار.