«مؤتمر المكتبات» يختتم أعمال دورته السابعة

الشارقة (الاتحاد)

اختُتمت يوم الخميس، أعمال الدورة السابعة من «مؤتمر المكتبات»، التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب افتراضياً خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، بمشاركة 723 ضيفاً، من 51 دولة عربية وأجنبية، بينها 11 دولة تنضم للمرة الأولى. وشهد اليوم الختامي من المؤتمر، تنظيم جلستين حواريتين، قدمت الأولى أماندا جينتاوت، أمين مكتبة أكاديمية دبي الأميركية، تحت عنوان «كيف تحافظ على تفاعل الطلاب»، فيما قدم الثانية تحت عنوان «توسيع دور أمناء المكتبات المدرسية في التعلم الافتراضي»، سعيد خالد، أمين مكتبة مدرسة ابن خلدون الوطنية في البحرين.

وسلطت الجلستان الضوء على أبرز أدوات التواصل بين الطلبة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تعزز آفاق التعاون مع المعلمين من خلال تخطيط الدروس، بالإضافة إلى أهمية دور أمناء المكتبات المدرسية في عملية التعليم الافتراضي.

مصادر المعلومات

وفي مستهل جلستها أكدت أماندا جينتاوت على ضرورة الاستفادة من الأوقات التي تتيحها الأزمات، وتوفير مصادر القراءة والاطلاع للطلبة، من خلال نوادي القراءة، وإشراك الطلبة في معرفة وفهم الخدمات التي توفرها المكتبات المدرسية، وبناء علاقات مهنية تعزز من الثقة والمصداقية بين المعلمين والطلبة. وأوضحت الأهمية التي ينطوي عليها وجود فرق التربية الاجتماعية والإرشادية في المدارس، وضرورة العمل على تطوير أدوات التواصل مع الطلبة وإشراكهم مع التطلعات والأهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها، عبر إطلاعهم على مصادر المعلومات التي تقدمها ورش التدريب والتعليم التي تتيحها الفيديوهات المرئية، وما تقدمه منصة يوتيوب.

وشددت على أهمية أن يتعرف المعلم على قواعد البيانات التي يستخدمها الطالب، ومعرفة ما يحتاجه المجتمع المدرسي، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في المنظومة التعليمية بصورة فاعلة، وتقديم الآليات الملائمة لتطوير المناهج المقدمة.

منصات القراءة

وبدوره تطرق سعيد خالد خلال جلسته إلى أهمية توسيع دور أمناء المكتبات المدرسية في التعليم الافتراضي، ودعم الطلاب والمعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، ولاسيما أن دور أمناء المكتبات لا يتغير، فيما يتغير الشكل والآليات والوسائل التي يؤدون بها مهامهم سواء في العملية التعليمية الواقعية أو الافتراضية.وبيّـن خالد أن دور أمين المكتبة يتطلب دعم الطلبة معرفياً وتنمية مواهبهم، وتوفير المصادر الإلكترونية للمكتبة المدرسية من خلال الاشتراكات، والمصادر المفتوحة، وإنشاء المحتوى الإلكتروني الخاص، وتفعيل منصات القراءة، وقاعدة البيانات.

مصادر المعلومات

وحول طرق وأساليب توفير أمين المكتبة الدعم للطلبة والمعلمين في بيئة التعليم الافتراضية، أكد أن ذلك يستدعي فهم طبيعة المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، وتطوير مهاراتهم، والحرص على تنظيم الأنشطة الافتراضية، بهدف تطوير نظام التعليم عن بُعد، وتنمية قدرات الطالب والمعلم، إلى جانب توفير مصادر المعلومات، فضلاً عن تقديم الدعم الفني، بهدف تطوير قدراتهم للتعامل مع المصادر الرقمية، ومهارات البحث، وتوثيق المعلومات.

وتفاعل الحضور مع المحاور التي تناولتها الجلستان، من خلال مجموعة من الأسئلة والمداخلات النقاشية، التي فتحت المجال أمام أمناء المكتبات، والمعنيين بهذا القطاع لطرح أسئلتهم، والاطلاع على الأدوات اللازمة، لمواصلة تطوير أداء المكتبات، وتعزيز مكانتها ضمن الصروح العلمية والمعرفية التي تسهم في تنمية وازدهار أي مجتمع.