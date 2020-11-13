«بلاغة النظم في لغة الجسم».. إصدار جديد في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الشارقة)

صدر حديثاً عن جائزة دبي للقرآن الكريم - وحدة البحوث والدراسات، كتاب «بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن الكريم»، للباحث الدكتور أمحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي يقدّم دراسة تحليلية لما ورد ذكره في القرآن الكريم من التعابير والتراكيب اللغوية المتعلّقة بأعضاء جسم الإنسان، في جهدٍ بذله الباحث لفهم الدلالات البلاغية الخاصة بأعضاء الجسم، والتي جاءت في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم.

ويتوزع الكتاب الصادر في 592 صفحة، على أربعة أبوابٍ، حيث يعنى الفصل الأول بتوضيح الرأس والعنق، والباب الثاني الوجه وما حوى، وركّز الثالث على الأيدي والأرجل وما حَوت، أما الرابع والأخير فتناول القلب والصدر وما يحتويه، ليختم المؤلف بخاتمة تضمنت تلخيصاً شافياً لأهم ما جاء في الدراسة أعقبها بمجموعة من الفهارس والدلائل المفتاحية.

التعابير القرآنية

ويستهدف المستغانمي في كتابه تبيان التعابير اللغوية القرآنية والمعاني المتعلقة بأعضاء جسم الإنسان وكيف تصرّف البيان القرآني في عرضها وتوظيفها، وحللها بلاغياً. والكتاب في منصة جائزة دبي للقرآن الكريم بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في القاعة رقم 3 جناح P16.