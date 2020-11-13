رافيندر سينغ: للحب مدة صلاحية!

الشارقة (الاتحاد)

أكد الروائي الهندي رافيندر سينغ، الذي تجاوز عدد مبيعات روايته الأولى «أنا أيضاً كانت لدي قصة حب» في عام 2007 مليون نسخة، أن إدراكه لمفهوم الرومانسية شهد تغيراً جذرياً خلال العقد الماضي، مشاركاً جمهوره أفكاره حول هذا الموضوع في جلسة افتراضية ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وخلال الجلسة التي أقيمت يوم أمس، وأدارتها أناميكا تشاترجي، عبر منصة «الشارقة تقرأ»، قال رافيندر سينغ: «عندما بدأت بالكتابة قبل أكثر من عقد مضى، اعتدت أن أكتب عن الحب الأبدي الخالد، واليوم توسعت نظرتي لموضوع الحب، وأصبحت لدي قناعة بأن للحب مدة صلاحية، فاليوم الذي يقبل الإنسان فيه الارتباط بشريك حياته ليعيشا حياتهما سوية، هو اليوم الذي يعطي فيه الإنسان شريك حياته الحق ليفطر فؤاده في يوم من الأيام»! وأشار رافيندر سينغ، الذي يعد من أوائل الكتّاب الذين استفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور وأسس دار «بلاك إنك» (الحبر الأسود) للنشر بهدف مساعدة الكتاب المبتدئين على نشر أعمالهم، إلى أنه قد واجه رفض كافة الناشرين الذين تواصل معهم لنشر كتابه الأول، وأن تلك التجربة جعلته يشعر بمكابدات الكتّاب المبتدئين عند مرورهم بهذه التجربة.