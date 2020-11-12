«مدينة الشارقة للنشر» تقدّم حزم تسهيلات للناشرين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها على دعم صناعة الكتاب، ورفد قطاع النشر ورواد الأعمال بخيارات متطورة وواعدة، تقدم المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر حزمة من التسهيلات والخدمات، وذلك خلال مشاركتها عبر منصّة خاصة في فعاليات معرض الشارقة الدولي بدورته الـ39، التي تستمر حتى 14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتقدّم المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر خصومات تصل إلى 35% خدمة للقطاع، وذلك استجابة للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن حزمة المحفزات الخاصة بهيئة الشارقة للكتاب.

وتشمل الخطة منح تخفيضات على أسعار الباقات الشاملة للعملاء الجدد، وتخفيض رسوم التراخيص المستقلة، ورسوم الإيجار، وعرض تخفيف الأعباء للعملاء الحاليين عبر إعادة جدولة الدفعات والإعفاء من رسوم الإيجار، إلى جانب تقديم تسهيلات في نظام سداد الأقساط.

وسيستفيد عملاء المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر من تخفيضات على باقات شاملة للشركات المسجلة حديثاً في مركز الأعمال، وعلى الرخص المستقلة، ورسوم الإيجار للمتر المربع الواحد، إلى جانب عرض تخفيف الأعباء المقدمة للعملاء الحاليين، عبر الإعفاء من رسوم الإيجار، وإعادة جدولة الدفعات.

وكانت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» قدمت حزمة تسهيلات خاصة بالناشرين اللبنانيين الذين تضرروا من تفجير مرفأ بيروت أغسطس الماضي، وذلك استجابة للمبادرة التي وجّهت بها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، شملت الإعفاء من رسوم افتتاح أعمالهم في مدينة الشارقة للنشر لمدة عام كامل.

وحول هذه المبادرة قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر: «نسعى لأن نكون إلى جانب الناشرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا والتي راكمت أعباء على جميع المستثمرين وأوقفت أعمال الكثير منهم، ولهذا حرصنا على أن نقدّم هذه التسهيلات استجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي العهد، وتأكيداً على مكانة الإمارة حاضنة للكتاب وصنّاعه».