حلقة نقاشية حول «تعزيز النشر الإلكتروني» اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اليوم الجمعة، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان: «هل يعزز النشر الإلكتروني من قيمة المعرفة؟»، يشارك فيها كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، مدير الدار المصرية اللبنانية، وجمال الشحي، المدير العام لدار كتَّاب للنشر، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، ومحمد بن عبدالله الفريح، مدير شركة العبيكان للنشر والترجمة، ويدير الحلقة الإعلامي حسين درويش.

وفي تعليقه على الحلقة النقاشية، أوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسسة، وانطلاقاً من رسالتها في نشر المعرفة، فإنها تسعى باستمرار إلى وضع المسائل المستجدة على الساحة المعرفية أمام الجمهور العربي، ليكون على اطلاع دائم على أحدث ما تفرزه الثورة العلمية الحديثة من مستجدات. وأكد أن النشر الرقمي أضحى واحداً من المسائل بالغة الأهمية التي تحتاج إلى معالجة وتطوير مستمر، ولاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي أثبتت أن الواقع يفرض على الأمم أن تلتفت بكل ما أوتيت من إمكانات إلى العناية بالشأن الرقمي وتطوير الابتكارات التكنولوجية بما يخدم المعرفة.