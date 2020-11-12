إصدارات جديدة توثق الشعر والأزياء والموسيقا

الشارقة (الاتحاد)

تبرز من بين الإصدارات التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، أحدث الإصدارات التي تناولت التراث الإماراتي.

ومن ضمن أحدث الإصدارات، يعرض معهد الشارقة للتراث نخبة من الإصدارات الجديدة لهذا العام، منها، كتاب «معجم الأدوات في التراث الإماراتي» من تأليف الدكتور حمد بن صراي وعلي المغني، وكتاب «الآلات الموسيقية التقليدية» من تأليف الفنان علي خميس العشر.

كما تتضمن إصدارات المعهد الحديثة أيضاً كتاب «زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة» من تأليف شيخة محمد الجابري.

ويصدر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاباً بعنوان «السنع» للمؤلف عبدالله بن دلموك.

ويقدم نادي تراث الإمارات في إصداراته للعام 2020 كتاب «الخيل موروث وحضارة في دولة الإمارات العربية المتحدة» من إعداد شمسة حمد العبد الظاهري، كما ينشر المركز كتاب «الفلكلور في مجتمع الإمارات» للدكتور إبراهيم أحمد ملحم.

وفي جناح ندوة الثقافة والعلوم يمكن لزوار المعرض الاطلاع على كتاب «الحكاية الشعبية في الموروث الإماراتي لبدو الإمارات»، من إعداد عبد الحافظ الحوارات.

وتعرض «أكاديمية الشعر» ضمن أحدث إصداراتها كتاب «مختصر أوزان الشعر النبطي» للدكتور غسان الحسن.

كما تتضمن إصدارات أكاديمية الشعر كتاب «تراثنا من الشعر الشعبي» من جمع وتحقيق حمد خليفة أبوشهاب، وإلى جانب ذلك تقدم الأكاديمية كتاب «الأغنية الإماراتية نشأتها وتطورها» للمؤلف مؤيد الشيباني، ويستعرض فيه الأغنية الإماراتية منذ بداياتها الشعبية في الخمسينيات من القرن الماضي، مروراً بتطورها الموسيقي والأدائي.